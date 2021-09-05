CEBELİTARIK - Küçük ama etkisi büyük ülke: Cebelitarık

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu beşinci maçında deplasmanda 3-0 mağlup ettiği Cebelitarık, ay-yıldızlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş'in de söylediği gibi "Küçük ama etkisi büyük bir ülke" olarak dikkati çekiyor.

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu beşinci maçında deplasmanda 3-0 mağlup ettiği Cebelitarık, ay-yıldızlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş'in de söylediği gibi "Küçük ama etkisi büyük bir ülke" olarak dikkati çekiyor.

Milli takım, ilk yarısında zorlandığı mücadeleyi ikinci devrede oyuna giren Hali Dervişoğlu, Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Karaman'ın golleriyle kazanarak 4 maç sonra galibiyet sevinci yaşadı. Ay-yıldızlı ekip, bu sonuçla zorlu Hollanda deplasmanı öncesinde moral buldu.

Milli takımın tarihinde ilk kez karşı karşıya geldiği İngiltere'nin denizaşırı topraklarından Cebelitarık, Akdeniz'in Atlas Okyanusu'na açılan kapısı konumunda.

Ülke adını, şehrin etrafına kurulduğu Cebelitarık Kayası'ndan alıyor. 34 bin kişinin yaşadığı Cebelitarık, yalnızca 6,7 kilometrekarelik yüzölçümüne sahip. Ülke, karşısındaki Afrika ülkesi Fas ile birlikte Cebelitarık Boğazı'nın iki tarafını oluştururken, İspanya'nın en güney ucunda yer alıyor.

İngiltere ve İspanya'yı zaman zaman karşı karşıya getiren Cebelitarık Yarımadası, Birleşmiş Milletlerin (BM) "özerk olmayan ülke" listesinde yer alıyor.

İspanya'nın güneyindeki Cebelitarık özerk bölgesinin egemenliği, 1713'te imzalanan Utrecht Antlaşması ile İspanya tarafından İngiltere'ye devredilmişti. İspanya, bu anlaşmada boğaz ve kara suları ile ilgili bir hüküm olmadığını savunurken, İngiltere Cebelitarık'ın bütün olarak kendisine bırakıldığını iddia ediyor.

İspanya, Cebelitarık sorununa karşı BM'nin toprak bütünlüğü ve dekolonizasyon ile ilgili kararlarını gerekçe gösterirken, İngiltere yarımadanın kendi siyasi statüsünü belirleme hakkına sahip olduğunu savunuyor.

İngiltere, 1973'te şimdiki adı Avrupa Birliği olan Avrupa Ekonomik Topluluğu'na girdiğinde, Cebelitarık da dış ilişkileri İngiltere'ye bağlı Avrupa toprağı olarak dahil olmuştu. Cebelitarık, AB'nin Gümrük Birliği'nin, vergi anlaşmalarının ve Ortak Tarım Politikası'nın dışında tutuluyor.

Cebelitarık'ın ekonomisi, "off-shore" bankacılığı, internet üzerinden bahis ve turizme dayanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Karadağ