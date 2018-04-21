Ktso'da Mescier Dönemi

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanlığına Mehmet Mescier seçildi.

KTSO Toplantı Salonu'nda yapılan ve tek listeyle gidilen yönetim kurulu seçimlerinde, meclis üyeleri oy kullandı.

Oylama sonunda Mehmet Mescier yönetim kurulu, Hüseyin Salih Yılmaz ise meclis başkanlığına seçildi.

KTSO yönetim kurulu ise Levent Biçer, Emre Akyüz, Adnan Çebi, Erhan Eren, Erol Karadeniz ve Murat Sönmez'den oluştu.

Mehmet Mescier, yaptığı konuşmada, "Karabük, vatan ve millet için hayırlı işler yapmak için kollarımızı sıvayacağız." dedi.