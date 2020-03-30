Koronavirüse yakalandığı iddia edilen Kruse: Hastanede değilim evdeyim, iyiyim Koronavirüs testi pozitif çıkan ve hastanede tedavi altında olduğu iddia edilen Max Kruse, "Benim hastanede olduğumu yazanlar var. Evdeyim, iyiyim, kendimi iyi hissediyorum. Bunları dinlemeyin" dedi.

Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde yapılan testler sonucu bir futbolcu ve sağlık çalışanında koronavirüse rastlandığını duyurmuştu. Bu haberin ardından hastalığa yakalanan o ismin sarı-lacivertlilerin Alman oyuncusu Kruse olduğu iddia edildi.

"EVDE KALMAYA DEVAM EDECEĞİM"

32 yaşındaki futbolcu, söz konusu iddialara sosyal medya hesabından cevap verdi. Kruse "Hastanede olduğumu yazanlar var, evdeyim ve iyi hissediyorum. Bunları dinlemeyin. Evde kalmaya devam edeceğim" dedi.

Kaynak: İHA