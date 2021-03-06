Kroos, Mesut Özil'in Alman Milli Takımı'nı bırakma sürecini eleştirdiği için ağır hakaretler aldı
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Kroos, Mesut Özil'in Alman Milli Takımı'nı bırakma sürecini eleştirdiği için ağır hakaretler aldı

06.03.2021 13:12 | Son Güncelleme: 06.03.2021 13:37

Toni Kroos, Mesut Özil'in Almanya Milli Takımı'nı bırakma sürecini doğru bulmadığını söylemesi nedeniyle ağır hakaretler aldığını belirtti. Real Madrid'in Alman yıldızı, "Mesut Özil'in milli takımı bırakma yönteminden memnun değildim ve bu yüzden birçok insan için ben bir Nazi'ydim. Sarışın, mavi gözlü, profile uyuyordum" dedi.

Real Madrid'in Alman yıldızı Toni Kroos, eski takım arkadaşı Mesut Özil'in Almanya Milli Takımı'nı bırakma sürecini şık bulmadığı için kendisine hakaret ve tehditler yağdığını söyledi.

"GELEN MESAJLAR ÇOK FARKLI BİR BOYUTA ULAŞMIŞTI"

O dönemde Mesut Özil'in kendisine ırkçılık yapıldığını söylemesi sonrasında tepki gösteren Kroos, "2018 Dünya Kupası sonrasında, Mesut Özil'in milli takımı bırakma yönteminden memnun değildim ve bu yüzden birçok insan için ben bir Nazi'ydim. Sarışın, mavi gözlü, profile uyuyordum. Bundan kurtulmayı başardım. Sahte bir profil açan herkes, başkalarına istediği gibi saldırabiliyor. Bana gelen mesajlar gerçekten çok farklı bir boyuta ulaşmıştı" ifadelerini kullandı.

Kroos, Mesut Özil'in Alman Milli Takımı'nı bırakma sürecini eleştirdiği için ağır hakaretler aldığını söyledi

"KESİNLİKLE IRKÇILIK YAPILMADI"

Mesut Özil, milli takımı bıraktıktan sonra, "Kazanınca Alman, kaybedince mülteciyiz" demiş ve Kroos ise, "Tamamen yanlış ve uygunsuz söylemlerdi. Kesinlikle ırkçılık yapılmadı. Almanya Futbol Federasyonu bu konuda hep rol model oldu" şeklinde yanıt vermişti.

Kroos, Mesut Özil'in Alman Milli Takımı'nı bırakma sürecini eleştirdiği için ağır hakaretler aldı
Haber Yorumları (3)
ORKUN: avrupa ırkçılığın sinsi ırkçılığın besigi 10 yıl yaşadım ciğerlerini bilirim hepsi laylayliy irkcilik nazi hep bu kelimeler vatanı avrupadan çıkmıştır......gidin cocukları kandırın....demokrasi maskesiyle ırkçılığın ayrımcılığın ana vatanı bu ülkelerle gercek bir hadiseniz olduğunda irkciligin kralını görür anlarsınız en başta ingiltere tam ırkçı ayırımcı ..cok net....en çok ırkçı davası olan ülke.....tecrübe konuşur....
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DOMUZ AVCİSİ: irkcilik Alman toplumunun genlerine islemis, farkinda degiller
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KARA KUYU: bende sana almanyada yasiyan birisi olarak diyorum ki, sen kendi evideki irkciliklar ile ugras!
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