Kriz kahini Roubini'den dolar tahmini: ABD ekonomisindeki ikiz açığın artmasıyla birlikte zayıflayacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kriz kahini Roubini'den dolar tahmini: ABD ekonomisindeki ikiz açığın artmasıyla birlikte zayıflayacak

Haberler.com - Haberler | Ekonomi

ABD'de 2007-2008 dönemindeki finansal krizi önceden bilen ünlü ekonomist Nouriel Roubini, ABD Hazine tahvil faizindeki yükselişin piyasaları karıştırabileceğini ve Archegos Capital gibi birçok hedge fonu ya da özel varlık yönetim şirketini çöküşe sürükleyebileceğini vurguladı. Roubini ayrıca, doların orta vadede ABD ekonomisindeki ikiz açığın artmasıyla birlikte değer kaybedeceğini belirtti.

Dünyaca ünlü ekonomist Nouriel Roubini, ABD Hazine tahvil faizine işaret ederek, yükselişin devam etmesinin piyasaları karıştırabileceğini söyledi. Roubini, 10 yıl vadeli ABD Hazine tahvili faizinin bu sene yüzde 2'nin üzerine çıkmasıyla ilk şokun gerçekleşebileceğini vurguladı.

"BÜYÜK BOYUTLARDA RİSK ALAN BİRÇOK OYUNCU PATLAYACAK"

Bloomberg News'e konuşan Roubini, risk iştahındaki artış ile ilgili "Büyük çapta balonlar, risk alma ve kaldıraçlı işlem görüyoruz. Birçok oyuncu çok fazla kaldıraçlı işlemle büyük boyutlarda risk aldı ve bu da bazılarının patlayacağı anlamına geliyor" dedi.

YAPTIRIMLAR DOLARDAN UZAKLAŞMAYA NEDEN OLACAK

Roubini'ye göre, dolar orta vadede ABD ekonomisindeki çifte açığın artmasıyla birlikte zayıflayacak ve ABD'nin Rusya, Çin, Kuzey Kore gibi ülkelere yaptırımlarının da bu ülkelerin dolardan uzaklaşmasına neden olacak.

Kriz kahini Roubini'den dolar tahmini: ABD ekonomisindeki ikiz açığın artmasıyla birlikte zayıflayacak
Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu? 6 Nisan dolar, EURO!
Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu? 6 Nisan dolar, EURO!
Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu? 10 Şubat dolar, EURO!
Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu? 10 Şubat dolar, EURO!
Haber Yorumları (1)
RAŞİT YANMAZ: dedi ve dolar 10 oldu bu ekonomiyle dolar düşmez adamlar bizden 10 kat daha fazla para çıkarttı halkına bizim para değer kaybetti ekonomimizin durumu bu
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Süleyman Soylu Fahrettin Altun Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Dilan Çıtak Ahmet Kural Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Erol Bulut Şenol Güneş Yılmaz Vural Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kriz kahini Roubini'den dolar tahmini: ABD ekonomisindeki ikiz açığın artmasıyla birlikte zayıflayacak - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 15:59:14. #1.14#
title