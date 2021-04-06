Kriz kahini Roubini'den dolar tahmini: ABD ekonomisindeki ikiz açığın artmasıyla birlikte zayıflayacak

ABD'de 2007-2008 dönemindeki finansal krizi önceden bilen ünlü ekonomist Nouriel Roubini, ABD Hazine tahvil faizindeki yükselişin piyasaları karıştırabileceğini ve Archegos Capital gibi birçok hedge fonu ya da özel varlık yönetim şirketini çöküşe sürükleyebileceğini vurguladı. Roubini ayrıca, doların orta vadede ABD ekonomisindeki ikiz açığın artmasıyla birlikte değer kaybedeceğini belirtti.

Dünyaca ünlü ekonomist Nouriel Roubini, ABD Hazine tahvil faizine işaret ederek, yükselişin devam etmesinin piyasaları karıştırabileceğini söyledi. Roubini, 10 yıl vadeli ABD Hazine tahvili faizinin bu sene yüzde 2'nin üzerine çıkmasıyla ilk şokun gerçekleşebileceğini vurguladı.

"BÜYÜK BOYUTLARDA RİSK ALAN BİRÇOK OYUNCU PATLAYACAK"

Bloomberg News'e konuşan Roubini, risk iştahındaki artış ile ilgili "Büyük çapta balonlar, risk alma ve kaldıraçlı işlem görüyoruz. Birçok oyuncu çok fazla kaldıraçlı işlemle büyük boyutlarda risk aldı ve bu da bazılarının patlayacağı anlamına geliyor" dedi.

YAPTIRIMLAR DOLARDAN UZAKLAŞMAYA NEDEN OLACAK

Roubini'ye göre, dolar orta vadede ABD ekonomisindeki çifte açığın artmasıyla birlikte zayıflayacak ve ABD'nin Rusya, Çin, Kuzey Kore gibi ülkelere yaptırımlarının da bu ülkelerin dolardan uzaklaşmasına neden olacak.