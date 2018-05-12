Kriptopara – Piyasadaki Düşüş Eğilimi Sürüyor

– ABD'li ekonomist Nouriel Roubini'nin kripto para birimleri ve ICO'lara (Initial Coin Offering) yönelik açıklamaların ardından piyasada baş gösteren düşüş eğilimi sürerken, piyasanın en yüksek hacimli ilk 100 kripto para biriminden 91'i düştü.

Roubini'nin yayınladığı son makalede "ICO danışma şirketi Satis Group IVO'ların yüzde 81'inin sizin paranızı alıp kaçmak isteyen dolandırıcı, şarlatan ve üçkağıtçlar tarafından oluşturulduğunu gösteriyor ve kripto para birimlerinin yalnızca yüzde sekizi bir borsada işlem görüyor ve ICO'ları yapılan kripto para birimlerinin yüzde 92'si başarısız oluyor. Bu da demek oluyor ki ICO'ların, yatırımcıların haklarını koruyan menkul kıymetler kanununa zarar vermekten başka bir işlevi yok" açıklamalarının ardından piyasadaki düşüş eğilimi devam ediyor.

Toplam 1,610 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 5.04'lük bir düşüşle 8,328 dolara geriledi. Piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 4.14'lük bir artışla sadece Stellar yükselirken, en yüksek hacimli ilk 100 arasından ise son 24 satte yüzde 10.41'lik bir artışla en çok 90'ıncı sıradaki Nuls arttı.

Piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki genel düşüş ve Roubini'nin açıklamalarının etkisiyle piyasa hacmi dün akşam saatlerine göre 13 milyar dolara denk gelen yüzde 3.5'lik bir düşüşle 371 milyar 904 milyon dolara geriledi.

Kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin 141 milyar 827 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 38.1'ini oluştururken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 25 milyar 948 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

Bitcoin yüzde 5.04

Ethereum yüzde 6.82

Ripple yüzde 4.27

Bitcoin Cash yüzde 6.93

EOS yüzde 13.35

Cardano yüzde 5.12

IOTA yüzde 6.66

TRON yüzde 7.94 düşerken

Stellar yüzde 4.14 arttı. - İstanbul