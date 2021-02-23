KRİPTOPARA-Bitcoin yüzde 10 düşüşle 50,000 dolara geriledi

Kripto para piyasalarının en büyük hacimli birimi, artan kurumsal alımların desteğinde 58,330.57 dolarlık yeni zirveyi gördükten sonra, tüm kripto piyasalarına gelen satışlarla yaklaşık 10,000 dolarlık düşüşle 48,000 dolar düzeyine kadar indi.

Kripto para piyasalarının en büyük hacimli birimi, artan kurumsal alımların desteğinde 58,330.57 dolarlık yeni zirveyi gördükten sonra, tüm kripto piyasalarına gelen satışlarla yaklaşık 10,000 dolarlık düşüşle 48,000 dolar düzeyine kadar indi. Bitcoin, bu düzeyden hafif toparlanarak 50,000 doların üzerine döndü.

Son 24 saat içinde 48,967.57 ve 56,574.21 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 10.05 düşüşle 50,705.10 dolara gerilerken, birimin haftalık kazancı da yüzde 3.79 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 85 milyar dolarlık düşüşle, 954 milyar dolara gerileyerek 1 trilyon doların altına indi.

Artan kurumsal alımların da etkisiyle, 1.0 trilyon dolar sınırını 7 Ocak'ta ve 1.5 trilyon dolar sınırını da 15 Şubat'ta aşah toplam piyasa hacmi de, son 24 saatte yaklaşık 127 milyar dolarlık düşüşle 1.56 trilyon dolara inse de, 1.5 trilyon doların üzerinde tutundu.Kripto para piyasalarında, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 85 birimin değeri düşerken, ilk 10 birimden dokuz birim de düşenler arasındaydı.Toplam 8,548 kripto para biriminin işlem gördüğü 34,397 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 61.6'sını Bitcoin oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de yaklaşık 91 milyar dolar artışla, 142 milyar dolardan, 233 milyar dolara yükseldi.ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD hükümetinin, düzenleyici sorumluluklara uyduklarından emin olmak için kripto para piyasa kuruluşlarına ilişkin düzenleme yapabileceğini söyledi.CNBC'nin sorularını yanıtlayan Yellen, "Söz konusu piyasaların yasadışı işlemler için bir araç olarak kullanılmadığından ve yatırımcı koruması olduğundan emin olmak önemlidir" dedi.Yellen, " Gamestop çılgınlığı"na ilişkin soruyu yanıtlarken de, bu aşamada, yapılan yardım ödemelerinin yatırımları teşvik edip etmediğini söylemenin zor olduğunu, ancak genel sonucun piyasaların oldukça iyi durumda olduğu ve yüksek oynaklığa rağmen çekirdek altyapının esnek olduğunun altını çizdi.

Birbirinden habersiz bir grup Reddit üyesinin, kapanmaya hazırlanan GameStop şirketi hisselerinde alıma geçince, hisse fiyatında durdurulamaz bir yükseliş gerçekleşti. Bu gelişme üzerine, bazı hedge fund'ları da açıklarını kapatmak için GameStop hissesi satın almaya başlayınca şirketin hisseleri 16-17 dolardan 483 dolara kadar tırmandı. (Grafik - Tablo)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı