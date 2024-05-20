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Yargıç Mellor'dan Craig Wright'a Bitcoin Darbesi

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İngiltere Yüksek Mahkemesi, Craig Wright'ın Bitcoin'in kurucusu olduğu iddiasını reddetti. Yargıç James Mellor, Wright'ın davada sürekli yalan söylediğini ve sahte belgeler sunduğunu belirtti. Wright'ın Bitcoin'in fikri mülkiyet hakları üzerinde hak iddia ettiği davada, Yargıç Mellor, Wright'ın Bitcoin geliştiricileri üzerinde baskı oluşturduğunu ve Bitcoin'in ilerlemesini olumsuz etkilediğini ifade etti.

İngiltere Yüksek Mahkemesi, Craig Wright'ın Bitcoin'in oluşturucusu Satoshi Nakamoto olduğu iddiası üzerine kararını verdi. Yargıç James Mellor, Wright'ın davada kapsamlı ve defalarca yalan söylediğini ve sahte belgeler sunduğunu açıkladı.

Wright'ın Satoshi İddiaları Çürütüldü

İngiltere Yüksek Mahkemesi'nde Yargıç James Mellor'un verdiği karar, kripto para dünyasında yankı uyandırdı. Mellor, uzun süredir Bitcoin'in arkasındaki isim olduğunu iddia eden Avustralyalı iş adamı Craig Wright hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Wright'ın Bitcoin'in fikri mülkiyet hakları üzerinde hak iddia ettiği davada, Yargıç Mellor, Wright'ın "sürekli ve yaygın bir şekilde" yalan söylediğini belirtti.

Crypto Open Patent Alliance (COPA) tarafından 2021 yılının Şubat ayında açılan dava, Wright'ın Bitcoin üzerindeki telif hakkı iddialarına karşı bir mücadele niteliği taşıyordu. COPA, Wright'ın bu iddialarının Bitcoin'in gelişimini engelleyeceği görüşünü savunuyordu. Yargıç Mellor, kararında Wright'ın davalarının Bitcoin geliştiricileri üzerinde baskı oluşturduğuna ve bunun da Bitcoin'in ilerlemesini olumsuz etkilediğine dikkat çekti.

Wright'ın kendisini Bitcoin'in gizemli kurucusu Satoshi Nakamoto olarak tanıtma çabaları yıllardır devam ediyordu. Ancak Yargıç Mellor, Wright tarafından sunulan kanıtların "sahtecilik" ve "kurgularla" dolu olduğunu ifade etti. Özellikle bazı belgelerin içerdiği yazı tiplerinin, belgelerin tarihlendirildiği dönemde henüz var olmadığı ve bazılarının da yargılama sürecinden hemen önce oluşturulduğunun tespit edilmesi, yargıcın kararında etkili oldu.

Yargıç Mellor, kararında Wright'ın Satoshi Nakamoto olduğuna dair yeterli delil sunamadığını vurguladı. Mellor ayrıca, Wright'ın iddialarının Bitcoin topluluğunda gerilimlere yol açtığını ancak gerçek Satoshi'nin böyle davalara başvurmayacağını belirtti.

Kaynak: Haberler.com / Kripto

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