Japonya'da Nomura ve GMO'dan Stablecoin Hamlesi: Yeni Dijital Para Dönemi Başlıyor

Japonya'nın finans devi Nomura ve dijital varlık şubesi Laser Digital, stablecoin piyasasına adım atıyor. GMO Internet Group ile gerçekleştirilen iş birliği, yeni stablecoinlerin geliştirilmesini hedefliyor. Bu gelişme, Japon Yeni ve ABD Doları üzerinden dolaşıma sokulacak dijital paraların yönetimi ve entegrasyonunu kapsayacak.

Japonya'da Yeni Dijital Para Dönemi Başlıyor

Japonya'nın önde gelen yatırım bankası Nomura ve dijital varlık birimi Laser Digital, ülkenin tanınmış internet şirketi GMO Group ile iş birliği yaparak yeni bir stablecoin projesine imza atacaklarını duyurdu. Şirketlerin ortak açıklamasına göre, bu iş birliği kapsamında hem Japon Yeni hem de Amerikan Doları ile desteklenen stablecoinlerin piyasaya sürülmesi, geri alınması ve dolaşımda tutulması hedefleniyor.

Nomura ve Laser Digital yetkilileri, GMO Group'un sahip olduğu teknolojik altyapı ve uzmanlığın, stablecoin projesinin hayata geçirilmesinde kilit rol oynayacağını belirttiler. Öte yandan, iş birliği anlaşması kapsamında şirketlere özel "hizmet olarak stablecoin" çözümleri de sunulacak. Bu hizmet paketi, yasal uyum süreçlerinin yönetimi, blok zinciri entegrasyonu ve arka planda gerçekleşen işlemlerin idaresini kapsayacak şekilde tasarlandı.

Laser Digital'in CEO'su Steve Ashley, yaptığı açıklamada, "Japonya pazarına yönelik bir stablecoin geliştirmek, hem ülke içinde hem de global ölçekte dijital varlıkların erişilebilirliğini ve kabul görme oranını artırmada önemli bir adım olacaktır." ifadelerini kullandı. Ashley ayrıca, dijital varlık ekosisteminin gelişim sürecinde atılan bu adımın, Nomura ve Laser Digital'in kripto para ticareti, varlık yönetimi ve girişim sermayesi yatırımlarına daha fazla odaklanmasına olanak tanıyacağını sözlerine ekledi.