Ethereum Vakfı'nda Yaprak Dökümü Devam Ediyor

Ethereum Vakfı'ndan Dankrad Feist ve Justin Drake, bağımsız olarak EigenLayer projesine danışman olarak katıldıklarını duyurdular. Her iki isim de bu pozisyonları kişisel kapasitelerinde ve Ethereum Vakfı'nı temsil etmeksizin aldıklarını belirtti. Bu atama, kripto topluluğunda çıkar çatışması ve şeffaflık konularını tekrar gündeme getirdi.

EigenLayer Danışmanlık Görevinde Yeni Yüzler Feist ve Drake

Ethereum Vakfı bünyesinde çalışan iki önemli araştırmacı Dankrad Feist ve Justin Drake, EigenLayer projesine danışman olarak katılacaklarını açıkladı. Bu gelişme, kripto para dünyasında büyük yankı uyandırdı ve Ethereum topluluğunda çeşitli tartışmalara yol açtı.

Feist, sosyal medya platformu X'te (eski adıyla Twitter) yaptığı paylaşımda, bu görevi kişisel olarak üstlendiğini ve Ethereum Vakfı adına hareket etmediğini vurguladı. Danışmanlık rolüne merkeziyetsizlik ve risklere odaklanarak yaklaşacağını belirten Feist, bu nedenle EigenLayer hakkında farklı görüşlere açık olduğunu ifade etti. Ayrıca, danışmanlık karşılığında önemli miktarda Eigen tokenı aldığını; ancak bunun protokol hakkındaki düşüncelerini etkilemeyeceğini söyledi.

Öte yandan, Justin Drake de kısa bir süre önce benzer bir açıklama yapmış ve EigenLayer'a danışman olarak katıldığını duyurmuştu. Her iki araştırmacı da danışmanlık görevlerine başlama tarihleri hakkında net bir bilgi vermekten kaçındı.

Bu gelişmeler, EigenLayer ve Ethereum Vakfı arasında olası çıkar çatışmalarına ilişkin endişeleri gündeme getirdi. Ünlü kripto yatırımcısı Jordan Fish, konuya dikkat çekerek Ethereum'un kurucu ortağı Vitalik Buterin'e, Ethereum tabanlı projelerden danışmanlık yaparak büyük miktarlarda gelir elde edilmesi hakkındaki görüşlerini sordu.

Drake, şeffaflığın önemine değinerek tüm danışmanlık gelirlerini Ethereum projelerine yatırım olarak geri döndüreceğini açıkladı. Feist ise böyle bir taahhütte bulunmasa da yeniden yatırım yapmanın riskleri ve faydaları hakkında düşüncelerini paylaştı.