Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Kripto
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL ARŞİV SEÇİM SONUÇLARI

Consensys, SEC tarafından dava edildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Consensys şirketi ve popüler MetaMask platformunu, kayıt dışı menkul kıymet satışları yaparak 250 milyon dolardan fazla gelir sağladığı iddiasıyla dava etti. SEC, şirketin yasal düzenlemelere aykırı hareket ettiğini ve gerekli yasal izinleri almadan hizmet sunduğunu iddia ediyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Consensys ve popüler MetaMask platformu üzerinden yürütülen işlemler nedeniyle yeni bir dava açtı. Dava dilekçesinde, firmanın kayıt dışı menkul kıymet satışları yaparak 250 milyon dolardan fazla gelir sağladığı iddia edildi.

SEC, Consensys'i Hedef Aldı

Blockchain teknolojisi alanında faaliyet gösteren Consensys şirketi, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) radarına takıldı. SEC, New York'ta mahkemeye başvurarak şirketin yasal düzenlemelere aykırı hareket ettiği iddiasıyla dava açtı.

Davanın temelinde, Consensys'nin popüler kripto cüzdanı MetaMask üzerinden sunduğu takas hizmetleri ve kripto para stake işlemleri yatıyor. SEC'e göre şirket bu hizmetleri sunarken gerekli yasal izinleri almadı ve komisyoncu olarak kaydını yaptırmadı.

İddianamede dikkat çeken bir diğer nokta, Consensys'in bu faaliyetlerden elde ettiği gelirin boyutu. Dava dosyasına şirketin, söz konusu hizmetlerden 250 milyon doları aşkın bir gelir elde ettiği öne sürülüyor.

SEC'in eleştiri oklarının hedefinde özellikle Lido ve Rocket Pool platformları üzerinden sunulan stake hizmetleri var. Komisyon, bu hizmetlerin menkul kıymet olarak değerlendirilmesi gerektiğini savunuyor. Yapılan şikayette yatırımcıların, "makul bir kâr beklentisi" ile bu platformlara yatırım yaptığı iddia ediliyor.

Bu dava, Consensys ile SEC arasındaki ilk anlaşmazlık değil. Geçtiğimiz ay, Consensys Ethereum düzenlemeleri konusunda SEC'e dava açmıştı. Bununla birlikte, SEC'in Ethereum soruşturmasını kapattığını duyurmasının ardından Consensys bir Wells bildirimi aldığını açıklamıştı. Bu bildirim, SEC'in Consensys şirketine karşı yaptırım uygulamayı planladığının işareti olarak yorumlanmıştı.

Kaynak: Haberler.com / Kripto

Kripto Haberler

'Leijdekkers' ve 'Comanchero' detayı! Türkiye'yi gri listeden bu iki operasyon çıkarmış

"Leijdekkers" ve "Comanchero" detayı! Türkiye'yi gri listeden bu iki operasyon çıkarmış

 Karısına tecavüz etmeye çalışan arkadaşını öldürdü! Cinayet sonrası kahkahalar attı

Karısına tecavüz etmeye çalışan arkadaşını öldürdü! Cinayet sonrası kahkahalar attı

 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Betül Sayan Kaya'nın oğlu LGS'de Türkiye 1'incisi oldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Betül Sayan Kaya'nın oğlu LGS'de Türkiye 1'incisi oldu

 Elektriğe yüzde 38 zam! Yeni tarife 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak

Elektriğe yüzde 38 zam! Yeni tarife 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title