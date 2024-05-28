Bir yatırımcı 2.700 dolarlık Shiba Inu yatırımını 1,2 milyon dolar yaptı

Bir yatırımcı 2.700 dolarlık Shiba Inu yatırımını 1,2 milyon dolar yaptı
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Bir yatırımcı, sadece 2.700 dolarlık Shiba Inu yatırımı ile 1,2 milyon dolarlık bir servete ulaştı. 2021 Ocak'ta Uniswap üzerinden 48,1 milyar SHIB alarak işe başlayan yatırımcı, SHIB'in fiyatı 0,000026 dolara ulaştığında tüm birikimini 1,24 milyon dolara dönüştürdü. Bu durum, meme kripto para birimlerinin potansiyelini ve kripto para piyasasının dinamiklerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Yalnızca 2.700 dolarlık bir yatırım ile başlayan bir yolculuk, Shiba Inu'da 48,1 milyar token alarak milyonlarca dolarlık bir servete dönüştü. Bu yatırımcı, kripto piyasasının zorlu dönemlerine rağmen varlıklarını üç buçuk yıl boyunca sabırla koruyarak 2.700 dolarlık bir yatırımı 1,2 milyon dolara çıkardı ve milyoner oldu.

Shiba Inu Yatırımından Elde Edilen Milyon Dolarlık Kazanç

Bir yatırımcı, meme kripto para birimi olan Shiba Inu'ya (SHIB) yaptığı küçük bir yatırımla büyük bir servete imza attı. Söz konusu kişi, 2021 yılının Ocak ayında Uniswap üzerinden yapılan bir işlemle 2.700 dolar karşılığında 48,1 milyar SHIB edindi. Yaklaşık üç yıl boyunca bu yatırımını koruyan yatırımcı, SHIB'nin fiyatı 0,000026 dolar seviyesine ulaştığında tüm birikimini 1,24 milyon dolara dönüştürmeyi başardı.

Bu işlem, ilk yatırımla karşılaştırıldığında yüzde 47,592 gibi dikkat çekici bir artış gösterdi. Kripto para piyasası, özellikle de meme kripto para alanı, zamanlama ve piyasa dalgalanmalarına dayanıklılık gösteren yatırımcılara büyük kazanç fırsatları sunabiliyor. Etherscan verilerine göre, bu başarılı işlem yatırımcıyı milyonerler kulübüne dahil etti.

Yatırımcı 2022-2023 yıllarında yaşanan zorlu kripto kışını da atlatmayı başardı ve sonunda büyük bir kar elde etti. SHIB, son birkaç yılda değerini katlayarak arttı ve şu an son verilere göre yaklaşık 0,00002484 dolar değerinde işlem görüyor. Bu yatırımcının başarısı, meme kripto para birimlerinin potansiyelini ve kripto para piyasasının dinamiklerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Benzer bir başarı hikayesi olarak, başka bir yatırımcı da 2021 yılında 50 milyar SHIB alarak 2.500 dolar yatırım yaptı ve bu yatırımı şu anda 1,2 milyon doların üzerinde bir değere ulaşmayı başarmıştı.

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Kaynak: Haberler.com / Kripto
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