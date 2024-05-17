Binance Yöneticisi Gambaryan'ın Kefalet Talebi Reddedildi

Nijerya Federal Yüksek Mahkemesi, Binance yöneticisi Tigran Gambaryan'ın kefalet başvurusunu reddetti. 35 milyon dolarlık kara para aklama ve vergi kaçakçılığı iddiaları ile suçlanan Gambaryan, şubat ayından bu yana tutukluluğunu sürdürüyor.

Nijerya Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu Soruşturması Devam Ediyor

Abuja Federal Yüksek Mahkeme Yargıcı Emeka Nwite, Binance yöneticisi Tigran Gambaryan'a kefalet başvurusunu reddetti. Nijerya'da 35 milyon dolarlık bir kara para aklama ve vergi kaçakçılığı davasıyla suçlanan Gambaryan, şubat ayından bu yana tutuklu bulunuyor. Yargıç Nwite, savcılığın Gambaryan'ın kaçma riski taşıdığına dair iddialarını kabul ederek, suçun ciddiyetini göz önünde bulundurarak bu kararı verdiği belirtildi.

Yerel kaynaklar tarafından aktarılan bilgilere göre Gambaryan, Binance'in kripto para birimi borsasının operasyonları konusunda hükümet yetkilileriyle görüşmek üzere Nijerya'ya geldiği sırada gözaltına alındı. Bu olay, Nijerya Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu tarafından yürütülen soruşturmanın bir parçası olarak gerçekleşti.

Binance'in mali suçlarla mücadele başkanı olan ve suçlamaları reddeden Gambaryan hakkında, 8 Nisan'da kara para aklama suçlaması resmi olarak açılmıştı. Bu durum, Binance'in ve Gambaryan'ın avukatlarının itirazlarına rağmen devam eden tutukluluğuyla sonuçlandı.

Konu hakkında açıklama yapan bir Binance sözcüsü, Gambaryan'ın hayatını kamu hizmetine ve suçla mücadeleye adadığını belirterek, suçlamaların asılsız olduğunu ve Gambaryan'ın serbest bırakılması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, Binance CEO'su Richard Teng, Gambaryan'ın masumiyetini ve serbest bırakılmasının gerekliliğini vurgulayan bir blog yazısı paylaştı.