Beyaz Saray, Johnson'ı Hazine Bakanlığı İçin Aday Gösteriyor

Beyaz Saray, finansal piyasaların deneyimli ismi Kristin Johnson'ı ABD Hazine Bakanlığı'nda kritik bir göreve aday gösteriyor. Demokrat Maxine Waters'ın desteğiyle güçlenen bu adaylık, Johnson'ın politika oluşturma yeteneklerini yeni bir platforma taşıyacak.

Kristin Johnson ABD Hazine Bakanlığı'na Aday Gösterildi

Beyaz Saray, Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'nda (CFTC) görev yapan Demokrat Yetkili Kristin Johnson'ı, ABD Hazine Bakanlığı'nda kritik bir görev için aday göstermeyi planlıyor. Johnson, geçtiğimiz hafta Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi Başkanı Demokrat Maxine Waters'ın desteğini kazanarak Finansal Kurumlardan Sorumlu Bakan Yardımcılığı pozisyonuna aday gösterildi.

Kaynaklar tarafından aktarılan bilgilere göre Johnson'ın adaylığının resmi duyurusunun yakında yapılması bekleniyor. Johnson, kendisine yöneltilen yorum taleplerine yanıt vermedi.

Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı'nın Finansal Kurumlar Ofisi, bankalar, kredi birlikleri, sigorta şirketleri ve tüketici haklarının korunmasını içeren politikaları denetler ve siber güvenlik gibi alanlarda politika geliştirilmesine yardımcı oluyor. Bu ofisin önceki başkanı Graham Steele, Ocak ayında görevden ayrıldı. Steele, görevi bırakmadan önce Amerikan yasama organlarını, kripto para birimlerini düzenlemek üzere standartlar oluşturmaya çağırmıştı.

Maxine Waters geçen hafta, Başkan Joe Biden'a bir mektup göndererek, Johnson'ın bu göreve atanmasını şiddetle tavsiye etti. Waters mektubunda, Johnson'ın veri gizliliği, yapay zeka ve dijital varlıklar gibi birçok alanda derin bilgi ve uzmanlık sunduğunu belirtti.

Waters, "CFTC Komiseri olarak görev yaptığı süre zarfında Johnson, finansal piyasalarımızın bütünlüğünü korumaya büyük önem verdi ve Komisyonu, sermaye, teminat ve finansman standartlarını sıkılaştırmaya yönlendirdi. Aynı zamanda, yapay zeka üzerine yapılan çalışmaları yöneten Johnson, mevcut düzenlemelerin yeterliliğini ve gerektiğinde yeni düzenlemelerin uygulanıp uygulanmaması gerektiğini sorgulamaya devam ediyor." dedi.