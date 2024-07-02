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Almanya milyonlarca dolarlık Bitcoin transferlerine devam ediyor

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Alman hükümetine ait Bitcoin adreslerinden toplamda 282,74 BTC (17,6 milyon dolar) Coinbase, Bitstamp ve Kraken kripto para borsalarına transfer edildi. Bu durum, hükümetin elindeki Bitcoin'leri satma niyetinde olduğunu gösteriyor.

Alman hükümetine ait Bitcoin adreslerinden 282,74 BTC (17,6 milyon dolar) Coinbase, Bitstamp ve Kraken borsalarına transfer edildi. Bu hamle, yetkililerin ele geçirilen varlıkları satma niyetinde olduğunu gösteriyor.

Almanya Sahip Olduğu Bitcoin'leri Satışa Hazırlanıyor

Almanya, önemli miktarda Bitcoin'i (BTC) büyük kripto para borsalarına transfer etmeye devam ediyor. Blockchain analiz şirketi Arkham'ın paylaştığı verilere göre Alman devletine ait olduğu belirlenen Bitcoin cüzdanlarından Coinbase, Bitstamp ve Kraken borsalarına toplam 282,74 BTC gönderildi. Bu miktar, mevcut piyasa değeriyle yaklaşık 17,6 milyon dolara tekabül ediyor.

Söz konusu transferler, kısa bir süre önce gerçekleştirildi. Bu son hareketler, Alman hükümetinin elindeki Bitcoin'leri nakde çevirme niyetinde olduğuna işaret ediyor. Hatırlanacağı üzere Ocak ayında yasa dışı film indirme sitesi Movie2k'dan 50.000 BTC ele geçirilmişti. O zamandan bu yana, Alman makamları düzenli olarak kripto para borsalarına Bitcoin transferleri gerçekleştiriyor.

Geçtiğimiz günlerde de benzer işlemler yapılmıştı. Pazartesi günü Bitstamp'a 200 BTC, Coinbase ve Kraken'e 100'er BTC gönderilmişti. Yapılan bu son transferle birlikte Alman devletinin bilinen kripto borsalarına aktardığı Bitcoin miktarı 193 milyon dolar değerine ulaştı. Bir diğer yandan kripto para analiz firması Lookonchain, 26 Haziran'da Alman hükümetinin piyasa yapıcı Flow Traders'a 345,34 BTC (21,2 milyon dolar) aktardığını bildirdi. Bu durum, Bitcoin'lerin firma aracılığıyla satılmış olabileceğini düşündürüyor.

27 Haziran tarihinde Almanya kripto para borsaları Kraken, Bitstamp ve Coinbase'den toplam 475 BTC'yi (29,2 milyon dolar) geri çekti. Bu, daha önce 20 Haziran'da Kraken'den alınan 310 BTC'yi takip eden bir hamleydi.

Arkham'ın verilerine göre Alman hükümeti halen yaklaşık 43.859 BTC'ye sahip. Bu miktar, güncel fiyatlarla 2,7 milyar dolara denk geliyor. Bitcoin Treasuries'in raporuna göre Almanya, ABD, Çin ve İngiltere'nin ardından en çok Bitcoin'e sahip dördüncü ülke konumunda.

Kaynak: Haberler.com / Kripto

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