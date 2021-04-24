En çok onlar yatırım yapıyor! KYK burslarıyla kripto para alan gençler zararda

Pandemi şartlarına bağlı olarak evde kalan öğrenciler ve gençler, kripto paraya yatırım yapmaya başladı. KYK burslarıyla bir masrafları olmadığı için kripto para alan gençlerin çoğu zarar ettiğini söylerken aralarından biri, "Cebimde 5 kuruş param da kalmadı" ifadelerinde bulundu.

Kripto parayla işlem yapanların büyük çoğunluğunu gençler oluşturuyor. Kripto Para Bilinirlik ve Algı Araştırması'na göre bu alandaki yatırımcıların yüzde 71'i "Y" ve "Z" kuşağından. Bu durum kurucusunun yaklaşık 2 milyar dolarla yurt dışına kaçtığı Thodex'te de farklı değil.

YÜZ BİNLERCE GENÇ İŞLEM YAPIYOR

Şirketin geçen ay paylaştığı verilere göre Thodex kullanıcılarının yüzde 51.4'ü 18-24 yaş aralığındaydı. 25-34 yaş aralığındaki kullanıcıların oranı ise yüzde 26.5. Öte yandan diğer kripto para borsalarında da 100 binlerce genç işlem yapıyor.

KYK BURSUNU YATIRAN VAR

Milliyet'in haberine göre online eğitim nedeniyle masrafları azalan, pandemi şartlarında evden de dışarı çıkamayan gençlerin tek uğraşları kripto paralar olmuş durumda. Öyle ki Kredi Yurtlar Kurumu'ndan (KYK) aldıkları burs ve kredilerle yatırım yapanların sayısı oldukça fazla. Lisansta 650 TL, yüksek lisansta 1300 TL ödeme alan gençlerin bir kısmı, her ay parasına hiç dokunmadan kripto paralara yatırıyor.

"CEBİMDE 5 KURUŞ YOK"

Tüm parasını farklı para birimlerine yatırdığını ve şu an zarar ettiği için de parasını çekemediğini belirten lojistik bölümü öğrencisi Arda "Kripto paradan aslında hiç anlamıyorum. Arkadaşlarımın söylediği altcoinlerden aldım. En başta yüzde 30 kar ettim. Bunu görünce bekledim ama şimdi yatırdığım paranın altına düştüm. Cebimde 5 kuruş para kalmadı" dedi.

"PARAMI KATLAYAMADIM"

Bu ay KYK'dan aldığı 650 TL'yi kripto paraya yatırdığını aktaran mühendislik öğrencisi Remzi ise "Daha önce KYK'dan gelen parayla yurt ücreti ödüyordum, ama şimdi bu masrafım yok. Paramı katlayayım dedim. Ama kar edemedim. Ailem de biliyor ama bir şey demediler" ifadelerini kullandı.

"BİRAZ DAHA YATIRACAĞIM"

Online eğitim olduğu için masraflarının azaldığını belirten Sağlık Yönetimi öğrencisi Deniz, "Masrafım yok diye KYK'dan biriktirdiğim 1700 TL ile kripto para aldım. Düşüş nedeniyle 500 TL kaybettim. Bu düşüşü fırsat olarak değerlendirip biraz daha para yatıracağım. Ben bilinçliyim. Ailem bilmiyor, kendi param sonuçta" diyor.