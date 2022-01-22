Kripto paralarda çöküş devam ediyor! Bitcoin son 6 ayın en düşük seviyesinde

Haftaya 45 bin dolar civarında başlayan Bitcoin, iki günlük satış dalgasında yüzde 10'un üzerinde değer kaybederek 35 bin doların altına geriledi. Son 6 ayın en düşük seviyesini gören Bitcoin, Kasım 2021'deki 68 bin 680 dolarlık tarihi zirveden yüzde 48.3 aşağıda.

Bitcoin fiyatı hafta boyunca 40-45 bin dolar bandında yatay hareketini iki gündür art arda satış yönüne çevirirken, 35 bin doların altına indi.

TARİHİ ZİRVEDEN DİBE

Son 24 saatte yüzde 10'dan fazla düşerek 34 bin 297 dolara kadar inen Bitcoin'in fiyatı, ağustos ayından bu yana en düşük seviyesine geriledi. Bitcoin tüm zamanların rekorunu kırdığı Kasım 2021'deki 68 bin 680 dolarlık seviyesine göre ise yüzde 48.3 aşağıda. İşlem hacmi en yüksek ikinci kripto para olan Ethereum da yüzde 15'e yakın düşüşle 2 bin 323 dolara indi.

HİSSE SENETLERİ DE ETKİLENDİ

Bitcoin'in performansını takip etme eğiliminde olan kripto para birimi odaklı hisse senetleri de düştü. Kripto para borsası Coinbase hisseleri yüzde 13, yazılım sektöründe milyarlarca dolarlık Bitcoin yatırımı olan MicroStrategy yüzde 18 değer kaybetti.

DÜŞÜŞ AY BAŞINDAN BERİ SÜRÜYOR

Analistler, Bitcoin ve Ethereum başta olmak üzere kripto para fiyatlamasındaki düşüş Nasdaq ve S&P 500 vadelilerinin düşüşüne paralel gerçekleştiğini belirtiyor. Ay boyunca kripto paralar ve teknoloji hisseleri birlikte düşmeyi sürdürdü. Nasdaq bu hafta yüzde 7.6 gerilerken, S&P 500 ise üst üste üçüncü hafta aşağı yönlü hareket ederek yüzde 5.7 aşağıda.

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