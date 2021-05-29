'Kripto parada yasal düzenlemeden korkulmamalı'

'Kripto parada yasal düzenlemeden korkulmamalı'ANKARA Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Konur Alp Koz, kripto para ile ilgili yasal düzenleme konusunda adımlar atıldığını belirterek, "Bundan korkulmaması gerekiyor.

'Kripto parada yasal düzenlemeden korkulmamalı'

ANKARA Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Konur Alp Koz, kripto para ile ilgili yasal düzenleme konusunda adımlar atıldığını belirterek, "Bundan korkulmaması gerekiyor. Günay Kore önümüzde güzel örnek. Güney Kore alım satım ve aracı kuruluşlar için yasal düzenlemeleri kısmen hayata geçirdi" dedi.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Koz, son haftalarda yapılan açıklamaların, kripto para piyasasında çok büyük dalgalanmalara neden olduğunu söyledi. Koz, "Amerika, Çin ve İran'dan yapılan açıklamalar ile piyasayı domine eden isimlerin açıklamaları kripto para piyasasında çok büyük dalgalanmalara neden oldu. Bu dalgalanmalar büyük riskler yapıyor. Son haftalarda 'direnç' diye düşündüğümüz bütün rakamlar alt üst oldu. Desteklerin tamamı aşağı yönde kırıldı. Gerçek olan bir şey var; kripto para piyasasında teknik ve temel analizin zorluğu. Eğer bunları temel bir varlığa dayandırmıyorsanız, fiyat dalgalanmaları daha çok haber girdilerine dayanıyorsa burası manipülasyondur. Bu zorluklara, uyarılara rağmen kripto paralara yatırım yapanların özellikle risk algılarının çok netleşmesi gerekiyor. 'Ne kadar parayı riske edebilirim' bunun cevabını kendi içlerinde vermeleri gerekiyor ki ileride telafisi olmayan sorunlar yaşanmasın" diye konuştu.

'KRİPTO KIŞI' DÖNEMİ'Kripto kışı' denilen döneme girilme ihtimali olduğunu belirten Koz, şöyle konuştu: "Kripto para piyasasında en çok tartışılan konu bu. 'Kripto kışı' ihtimali var mı? Evet; kripto kışı ile ilgili yapılan bütün tahminler sadece tahmin. Son 3 haftalık teknik analiz boyutunda baktığımızda en yüksek zirvenin geçilmediğini görüyoruz. Bu açıdan bakıldığında bir düşüş trendi veriyor. Yapılan genel değerlendirmeler bu yıl içerisinde ya da en geç 2022'de düşüş piyasasının hakim olacağı yönünde. Tabi bunların hiçbiri tahminden öteye gitmiyor. Riske edeceğiniz paranın miktarı sizde daha sonra telafisi olmayan zararlara neden olmasın. İlgili bakanlıkların bu konu ile ilgili açıklamaları, Merkez Bankası'nın açıklamaları, yasal düzenleme konusunda adımlar var. Bundan korkulmaması gerekiyor. Günay Kore önümüzde güzel bir örnek. Güney Kore alım satım ve aracı kuruluşlar için ilgili yasal düzenlemeleri kısmen hayata geçirdi. Temel sorun şu; bir yönelim var, eğer buraya doğru bir kısıtlama getirirseniz, bu para Türkiye'deki aracı kuruluşlar aracılığı ile gerçekleşmiyorsa bir başka aracı kuruluş ile gerçekleşecek. Bu da paranın kısmen Türkiye sınırlarından başka bölgelere aktarılması anlamına geliyor."SOSYAL MEDYA UYARISI

Dr. Konur Alp Koz, Çin'in yapacağı oylamaya da dikkat çekerek, "2 hafta içinde Çin'in kripto para madenciliği ile ilgili oylaması var. Oradan olumsuz haber gelmesi halinde piyasada düşüş trendi yaşanır, olumlu olması halinde yükselişe geçer. 2017 yılındaki problemin yaşanmaması için yatırımcıların çok dikkat etmesi gerekiyor. Sosyal medyada son dönemde, yatırım amaçlı paralı gruplar oluşturuldu. Yatırımcıya bazı kripto para örnekleri verilerek paralarını katlayabilecekleri söyleniyor. Sosyal medyayı kendi için veri olarak kullananların buralara çok kulak asmaması, dikkatli olması, her veriyi mutlaka denetlemesi gerekiyor. Yatırımını da bir başkasına göre değil bütün verileri inceledikten, haberleri irdeledikten sonra kendisinin karar vermesi gerekiyor. Aksi takdirde büyük toplumsal sorunlara ve yaralara neden olabilir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz