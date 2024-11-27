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Zuckerberg'in Facebook'u, Winklevoss'ların kripto yatırımlarına nasıl ilham verdi?

Zuckerberg'in Facebook'u, Winklevoss'ların kripto yatırımlarına nasıl ilham verdi?
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Cameron ve Tyler Winklevoss, 2008'de Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg ile yaptıkları hukuki mücadelede 20 milyon dolar nakit ve 45 milyon dolar değerinde Facebook hissesiyle anlaşarak dikkatleri üzerlerine çekti. Bu sermaye, onların daha sonra kripto para dünyasına giriş yapmasını sağladı.

2013'te, Winklevoss kardeşler Bitcoin'e yaklaşık 11 milyon dolarlık yatırım yaptı. O dönemde Bitcoin başına yaklaşık 120 dolar civarındaydı ve bu yatırım onları kripto dünyasında erken dönem liderlerinden biri yaptı. Bu strateji sayesinde, zamanla ilk Bitcoin milyarderleri arasına girmeyi başardılar. İkizler, Bitcoin'in gelecekteki değerine dair iyimserliklerini her fırsatta dile getirdiler ve kripto para piyasasına olan ilgilerini artırdılar?.

2014 yılında Gemini isimli bir kripto borsası kurdular. Bu borsa, güvenli ve düzenlemelere uygun bir platform sunmayı hedefliyordu. Ancak, Gemini büyük başarılar elde etmesine rağmen zorluklarla da karşılaştı. Özellikle, 2021'de Genesis adlı bir kredi sağlayıcısının iflas etmesi sonucu 900 milyon dolarlık müşteri fonlarının dondurulması, Winklevoss kardeşlerin itibarını olumsuz etkiledi?.

Ayrıca, Winklevoss kardeşler bir Bitcoin ETF'si (borsa yatırım fonu) oluşturmak için çabaladı. Ancak, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), piyasa manipülasyonu ve dolandırıcılık riski nedeniyle bu tekliflerini defalarca reddetti. Yine de, kardeşler kripto dünyasında liderlik rolünü sürdürmeye kararlılar ve yeni girişimlerle yolculuklarına devam ediyorlar?.

Winklevoss ikizlerinin hikayesi, cesur bir vizyonla ve piyasa zorluklarına karşı dayanıklılıkla dolu, ilham verici bir örnek olarak görülüyor.

Haberler.com / Beyza Kızıldemir - Kripto Para
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