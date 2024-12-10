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Yazılım devi Microsoft, Bitcoin yatırımı önerisini oyladı

Yazılım devi Microsoft, Bitcoin yatırımı önerisini oyladı
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Microsoft hissedarları, şirketin Bitcoin'e yatırım yapma önerisini reddetti. Toplamda 78,4 milyar dolarlık nakit ve menkul kıymet bulunduran şirket, istikrarlı yatırımları tercih etmeye devam edecek.

Microsoft hissedarları, şirketin Bitcoin yatırımı yapmasını öneren teklifi reddetti. Bitcoin'e yatırım yapılmasını içeren öneri, yönetim kurulu tarafından dahi desteklenmeyerek, hissedarlar tarafından oylamada ezici bir çoğunlukla geri çevrildi. Bu karar, şirketin nakit rezervlerini nasıl yöneteceği konusundaki stratejik yaklaşımları ve kripto para birimlerine olan temkinli yaklaşımlarını yansıtıyor.

Bitcoin Yatırım Teklifi Microsoft Hissedarları Tarafından Veto Edildi

Microsoft hissedarları, şirketin Bitcoin yatırımı yapmasına yönelik teklifini reddetti. National Public Policy Research Center'ın sunduğu öneri, teknoloji devinin varlıklarının yüzde birlik kısmını Bitcoin'e ayırmasını öngörüyordu.

Düşünce kuruluşunun "Bitcoin Yatırımının Değerlendirilmesi" başlıklı teklifinde, enflasyona karşı koruma sağlamak amacıyla Microsoft'un 78,4 milyar dolarlık nakit ve menkul kıymet portföyünden Bitcoin alımı yapması planlanıyordu.

MicroStrategy'nin üst düzey yöneticisi Michael Saylor, kendi şirketlerinin Bitcoin yatırımları sonrasında hisse değerlerinin yüzde 2 bin 500 yükseldiğini belirterek Microsoft hissedarlarını ikna etmeye çalıştı. Saylor ayrıca, Microsoft'un son beş yılda temettü ve hisse geri alımlarında kullanmadığı 200 milyar dolarlık sermayeye de dikkat çekti.

Ancak Microsoft yönetimi, kripto para biriminin değerindeki büyük dalgalanmaları göz önünde bulundurarak, düşük riskli ve öngörülebilir yatırım stratejisini sürdürme kararı aldı. Şirket yönetimi, hissedarları teklif aleyhinde oy kullanmaya davet etmişti.

Kararın açıklandığı anlarda Microsoft hisseleri 446 dolar seviyesinde seyrederken, Bitcoin'in değeri son 24 saatte yüzde 4 düşüşle 95 bin 700 dolara geriledi.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
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