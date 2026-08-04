Yatırımcıların merak ettiği soru yanıtlandı: Bitcoin'i kimler tutuyor?

Son birkaç yıldır Bitcoin (BTC) arzının kurumlar ve şirketler tarafından biriktirildiği yönünde yaygın bir anlatı vardı. Ancak cüzdan dağılımına ilişkin yeni veriler, bireysel yatırımcıların arzın büyük bölümünü hâlâ elinde tuttuğunu gösteriyor.

Küresel jeopolitik belirsizlik ortamında yatırımcılar kripto para gibi riskli varlıklardan uzaklaşırken Bitcoin son beş günde 60 bin ile 65 bin dolar arasında dar bir bantta hareket etti. Bitcoin, haber yayına hazırlanırken yaklaşık 63 bin 730 dolardan işlem görüyordu. Bu durgunluk, alıcı ve satıcıların dengelendiği bir dönem olarak yorumlanıyor.

Kamuya açık cüzdan verilerine dayanan çalışma, borsalar, saklama kuruluşları ve büyük sahiplerle bağlantısı bilinen cüzdanları haritalayarak Bitcoin arzının dağılımını hesapladı. Buna göre bireyler arzın yüzde 66'sını, şirketler yüzde 7,8'ini, fonlar ve ETF'ler ise yüzde 7,2'sini tutuyor. Satoshi döneminde oluşturulduğu değerlendirilen cüzdanlar yüzde 4,6, hükümetler ise yüzde 2,1 pay taşıyor. Şirketler, fonlar ve ETF'lerden oluşan kurumsal yatırımcıların toplam payı yüzde 15'te kalıyor. Dağılımın kalan bölümünde henüz çıkarılmamış Bitcoin'in payı yüzde 4,5, kaybolduğu tahmin edilen Bitcoin'in payı ise yüzde 7,7 olarak hesaplanıyor.

X'TE KRİPTO SESSİZLİĞİNİN ÜÇ OLASI NEDENİ

Temmuzda yayımlanan verilere göre X'te Bitcoin ve Ethereum'a ilişkin paylaşımlar iki ayın en düşük seviyesine indi. Bitcoin'e ilişkin paylaşımlar haftalık yaklaşık 130 bine, Ethereum'a ilişkin paylaşımlar ise 40 bine geriledi.

Kimi değerlendirmeler bu sessizliği, piyasanın kurumsal alıma kaydığının işareti olarak yorumladı. Başka bir görüş ise kriptoya yönelik genel ilginin 2020 öncesindeki daha sınırlı döneme döndüğünü savundu. Ancak yeni cüzdan verileri, kurumların sanıldığı kadar büyük bir pay tutmadığını gösteriyor. Bu nedenle sosyal medyadaki sessizliğin tek başına kurumsal alıma bağlanamayacağı anlaşılıyor.

Sosyal medyadaki durgunluğun birkaç olası açıklaması bulunuyor. İlk olasılık, X platformunun kullanıcı kaybetmesiyle ilgili. Ocak 2024 ile Ocak 2025 arasında X'ten yaklaşık 33 milyon kullanıcı ayrıldı. Bu kullanıcıların kripto tartışmalarını Reddit veya Telegram gibi başka mecralara taşıyıp taşımadığı ise bilinmiyor.

İkinci olasılık, yatırımcıların bilgi için farklı kaynaklara yönelmesiyle açıklanıyor. Kripto daha geniş biçimde tanındıkça bazı yatırımcılar düzenleyici açıklamaları ve ETF akışlarını, X'teki tekil yorumlardan daha güvenilir göstergeler olarak görüyor olabilir. Üçüncü olasılığa göre ise kripto eskisi kadar yeni ve heyecan verici görünmüyor. Gündemde tokenlaştırma ve yapay zeka gibi başlıklar öne çıkıyor. Bu durum ilginin kaybolduğu anlamına gelmiyor. Daha çok kriptonun artık olağan karşılandığına işaret ediyor.

BİREYLERDEKİ YÜZDE 66'LIK PAY KORUNUYOR

Genel kanıya göre bireysel yatırımcılar oynak dönemlerde daha duygusal davranıyor ve hızlı alım satım yapıyor. Ancak veriler, bireysel yatırımcıların giderek daha dirençli hâle geldiğine işaret ediyor. Kriptoda HODL olarak bilinen, varlığı uzun vadeli elde tutma yaklaşımı yaygın biçimde benimseniyor. Birçok yatırımcı çalkantılı piyasa döngülerine rağmen varlığını elinde tutuyor.

Büyük miktarda Bitcoin tutan sahipler, yani balinalar, alım veya satış yaptıklarında fiyatın yönünü hâlâ ciddi biçimde etkileyebiliyor. Tüm bu tablo, kurumsal benimseme ve devlet desteğine dair söylemlere karşın sektörün hâlâ büyük ölçüde merkeziyetsiz kaldığını gösteriyor. Bu dengenin değişip değişmeyeceğini görmek için ETF akışları ile ABD'de ve diğer ülkelerdeki düzenleme değişiklikleri izlenecek.

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