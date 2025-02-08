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Yatırım devinden şaşırtan Solana yıl sonu tahmini

Yatırım devinden şaşırtan Solana yıl sonu tahmini
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ABD merkezli yatırım şirketi VanEck, kripto para piyasasının beşinci büyük varlığı Solana (SOL) için yıl sonu hedefini açıkladı. Otoregresif tahmin modeline göre Solana'nın piyasa değerinin 250 milyar dolara ulaşması ve token fiyatının 520 dolara yükselmesi bekleniyor. Bu artış, mevcut fiyat seviyesinden yüzde 165'lik bir yükselişe işaret ediyor.

VanEck'in X (eski adıyla Twitter) sosyal medya platformunda paylaştığı analize göre akıllı sözleşme platformu pazarında Solana'nın pazar payının yüzde 15'ten yüzde 22'ye yükseleceği öngörülüyor. Yayım saatine göre 191 dolardan işlem gören Solana, son 12 ayda yüzde 102'lik artış kaydetti.

VanEck Solana İçin Yüzde 165 Yükseliş Bekliyor

VanEck'in tahminleri, ABD M2 para arzının yıl sonunda 22,3 trilyon dolara ulaşacağı ve yüzde 3,2'lik yıllık büyüme göstereceği varsayımına dayanıyor. Akıllı sözleşme platformu pazarının bu dönemde 770 milyar dolardan 1,1 trilyon dolara yükselmesi bekleniyor.

Solana Blockchain ağı, son dönemde önemli bir büyüme kaydetti. Verilere göre ağdaki aktif cüzdan sayısı kasım ayında 135 milyonu aştı. Bu başarıda Solana tabanlı memecoinlerin popülaritesi önemli rol oynadı.

VanEck, Solana'daki pozisyonları hakkında bir sorumluluk reddi beyanı yayınladı. Firma ayrıca SEC'e Solana bazlı bir spot ETF başvurusunda bulundu. SEC, daha önce spot Solana ETF'lerini resmi olarak tanımazken perşembe günü Grayscale'in başvurusu için yorum talep etti.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

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