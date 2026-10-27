Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Yatırım devi sterlin fonunu XRP ağına açtı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yatırım devi sterlin fonunu XRP ağına açtı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aviva Investors, sterlin cinsinden para piyasası fonu için XRP Ledger üzerinde yeni bir dijital pay sınıfı oluşturdu. Aviva bu paylara 50 milyon sterlin yatırdı. Ürün, dijital cüzdanı bulunan ve gerekli koşulları sağlayan yatırımcılara sunuluyor.

Ripple ile yürütülen çalışma, Aviva Investors'ın yaklaşık 22 milyar sterlin büyüklüğündeki Sterling Liquidity Fund adlı fonunu kapsıyor. Bu tutar fonun tamamına ait. Yeni dijital pay sınıfına Aviva'nın yaptığı başlangıç yatırımı ise 50 milyon sterlin, yaklaşık 66 milyon dolar düzeyinde bulunuyor.

Uygulamada fon payları blok zinciri üzerinde tokenlerle temsil ediliyor. Böylece yatırımcılar mevcut fona dijital paylar üzerinden erişebiliyor. Fonun yatırım yaptığı varlıklar ve geleneksel hukuki yapısı korunuyor.

22 MİLYAR STERLİNLİK FONUN YAPISI KORUNUYOR

İrlanda merkezli fon, Avrupa'nın UCITS yatırım fonu çerçevesinde faaliyet gösteriyor. 2002'de kurulan ürün, sterlin cinsinden yüksek kaliteli kısa vadeli borçlanma araçlarına yatırım yaparak düşük riskli getiri ve günlük likidite sağlamayı hedefliyor.

Yeni pay sınıfında "dijital ikiz" modeli kullanılıyor. Fon paylarının dijital temsili XRP Ledger üzerinde tutulurken mevcut fon yapısı zincir dışında devam ediyor. Şirketlerin açıklamasına göre yatırım amacı, risk profili, likidite özellikleri ve düzenleyici korumalar geleneksel paylarla aynı kalıyor.

Çalışmaya kurumsal dijital varlık saklama şirketi Komainu ile gerçek dünya varlıklarının tokenleştirilmesine yönelik altyapı sunan Licuido destek verdi. Fonun varlıkları ise saklama kuruluşu The Bank of New York Mellon'da tutuluyor. Yeni pay sınıfına erişim, dijital cüzdan sahibi olmakla birlikte yatırımcı uygunluk koşullarının karşılanmasını gerektiriyor.

AVIVA'NIN İKİ ÜRÜNÜNDE 86 MİLYON STERLİN AŞILDI

Sterlin fonu, Aviva Investors'ın XRP Ledger üzerindeki ikinci tokenleştirilmiş fon ürünü oldu. Şirket, temmuz ayında dolar cinsinden USD Liquidity Fund için de dijital pay sınıfı oluşturmuştu. İki ürünün dijital paylarına yatırılan toplam tutar 86 milyon sterlini, yaklaşık 116 milyon doları aştı.

Aviva Investors Üst Yöneticisi Mark Versey, yeni ürünün şirketin tokenleştirme alanındaki faaliyetlerini genişletme hedefini yansıttığını belirtti. Versey, bu yapının verimliliği artırabileceğini ve yatırımcılara sunulan hizmeti geliştirebileceğini ifade etti. Şirket, Ripple ile iş birliğini sürdürerek fonların dijital ortamda sunulmasına yönelik yeni olanakları değerlendirmeyi planlıyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com
Bu haber 3 sitede yayınlandı.
Okan Buruk kazandığı derbi sonrası ahlar vahlar etti! İşte üzüntü duyduğu durum

Kazandığı derbi sonrası ahlar vahlar etti! İşte üzüntü duyduğu durum
Bakırköy Belediyesi'ne operasyon! 5'i başkan yardımcısı 56 kişi gözaltında

Türkiye güne operasyonla başladı! Onlarca gözaltı var
Bakan Gürlek duyurdu! 23 şirkete kayyum atandı, onlarca gözaltı var

23 şirkete kayyum atandı, onlarca kişi gözaltında
Uğurcan Çakır'dan Ederson için bomba yorum

Ederson için yaptığı yorum bomba
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Müge Anlı'da biyolojik babasını arayan Hamid Yorulmaz’ın babası belli oldu

Hikayesiyle Türkiye’yi ekrana kilitleyen Hamid’in babası belli oldu
Kadının başına silah dayadı! Polis gözünün yaşına bakmadı

Silahını kadının başına dayadı! Sonrası hiç beklediği gibi olmadı
Pelin Karahan'ın para biriktirme yöntemi şaşırttı! Sırrını açıkladı

Ünlü oyuncu para biriktirme sırrını açıkladı: Ev de araba da aldım
Danla Bilic yeniden rahatsızlandı: Evine sağlık ekipleri geldi

9 kez ameliyat olmuştu: Danla Bilic yeniden rahatsızlandı
Mert Hakan Yandaş, saha içinde görev yapan polisi önce itti, sonra tartıştı

Mert Hakan'dan polisimize büyük ayıp!
e-Devlet'te çok önemli detay! Fark etmeden aracınızı bile kaybedebilirsiniz

e-Devlet'te çok önemli detay! Fark etmeden aracınızı bile kaybedebilirsiniz
Kayseri'de dün kiralanan çiçekçi dükkanı 4 kişi tarafından kurşunlandı

Daha dün kiralandı, bugün tüfeklerle tarandı