Yapay zeka şirketi yasal kazançlarını Bitcoin alımında kullanacak

Yapay zeka şirketi yasal kazançlarını Bitcoin alımında kullanacak
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Yapay zeka odaklı eğitim teknolojisi şirketi Genius Group, milyar dolarlık yasal süreçlerden elde edilebilecek kazançları Bitcoin alımında kullanacağını duyurdu. Şirket, RICO kapsamındaki 750 milyon dolarlık dava ve ikinci yasal süreçten elde edilecek gelirlerin yarısını BTC hazinesine aktaracak. Davalar başarılı olursa hissedarlara hisse başına 7 dolar temettü dağıtılacak.

Genius Group yönetim kurulu, yapılan değerlendirmede kritik bir karar aldı. Şirketin CEO'su Roger Hamilton, LZGI International'a karşı sürdürülen davalardan elde edilebilecek kazançların eşit oranda dağıtılacağını açıkladı.

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Hamilton, şirketin 2023 verilerine dayanarak en az 262 milyon dolar talep edebileceğini belirtti. Güncellenmiş rakamların bu miktarı 2024 ve 2025'teki hasarları hesaba katmak için artırma olasılığının yüksek olduğunu vurguladı.

Üst yönetim kararına göre kazançların yüzde 50'si hissedarlara özel kâr payı olarak verilecek. Kalan yarısı ise şirketin Bitcoin rezervine yönlendirilecek.

Şirket her iki yasal savaşı da kazanırsa, yatırımcılar hisse başına 7 dolar temettü alacak. Aynı zamanda Genius, mevcut piyasa fiyatlarında Bitcoin başına yaklaşık 107.000 dolar değerinden 5.000 BTC satın alıp hazinesine ekleyecek.

CEO Hamilton, davaların hissedarlara verilen hasarları telafi etmeyi amaçladığını söyledi. "Yönetim kurulu, bu davaların başarılı sonucundan elde edilecek herhangi bir gelirin yüzde 100'ünün doğrudan dağıtılması veya hissedarların yararına yeniden yatırım yapılması gerektiğine inanıyor." dedi.

Genius Group geçtiğimiz ay geçici olarak hisse satma, fon toplama ve yatırımcı fonlarını Bitcoin satın almak için kullanma yasağına tabi tutulmuş, bu yasak bir ay sonra kaldırılmıştı.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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