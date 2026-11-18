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XRP, geçen haftaki satışta gördüğü 0,89 dolarlık dipten yaklaşık yüzde 11 yükselerek 1 dolar seviyesine kadar toparlandı. Fiyat bu süreçte art arda daha yüksek tepeler oluşturmaya başladı.

Token, satış sırasında iki yılın en düşük haftalık kapanışını yaklaşık 0,97 dolardan yapmıştı. XRP, Temmuz 2025'teki zirvesinin hâlâ yüzde 70'ten fazla altında bulunuyor.

BALİNALAR 270 MİLYON DOLAR TAŞIDI

Satış sürerken yaklaşık 270 milyon dolarlık XRP, borsa yatırma adresi olarak tanımlanmamış iki cüzdana aktarıldı. Son transferde yaklaşık 140 milyon XRP, yani 136 milyon dolarlık token tek seferde yeni bir cüzdana gönderildi.

Alıcı iki cüzdan 5 Ekim'de iki dakika arayla ve her biri yaklaşık 33 XRP ile açılmıştı. Gönderici adres, 6 Kasım'da da tam olarak aynı miktarı başka bir cüzdana taşımıştı.

Satılacak tokenlar genellikle önce borsa adreslerine gönderiliyor. Bu nedenle hareket, yakın bir satıştan çok planlı bir saklama düzenlemesi olarak yorumlanıyor.

KALDIRAÇ ORANI 2024'TEN BU YANA DİPTE

Bir kripto para borsasında XRP'nin kaldıraç oranı yaklaşık 0,13'e geriledi ve Kasım 2024'ten bu yana en düşük seviyeye indi. Aynı borsadaki vadeli işlem açık pozisyonları yılın başındaki yaklaşık 1,5 milyar dolardan 325 milyon dolara düştü.

Günlük göreceli güç endeksi (RSI) de satışta derin aşırı satım bölgesine girmişti. Endeks 27'deki dipten 33'e yükselse de yükseliş sırasında azalan işlem hacmi toparlanmanın zayıf kalabileceğine işaret ediyor.

Ripple, ödeme şirketleri için XRP teminatlı kredi imkânı üzerinde çalışıyor ve pilot uygulamaları 2027'ye hedefliyor. XRP Ledger'daki borç verme protokolü değişikliği 35 doğrulayıcının 23'ünün desteğini aldı ve gereken 29 oya henüz ulaşmadı.

Goldman Sachs'ın üçüncü çeyrek bildirimine göre banka, 30 Eylül itibarıyla beş spot XRP ETF'sinde 144 milyon doları aşan pay taşıyordu. Bu tutar ikinci çeyrekte 86,5 milyon dolardı ve yedi büyük banka daha XRP ETF'si bildirdi.

ABD'deki spot XRP ETF'lerinden 13 Kasım'da biten haftada 19,1 milyon dolar çıktı. Bu, son yaklaşık sekiz ayın en büyük haftalık çıkışı oldu.

Analistler 0,95 doları destek, 1,05 ve 1,12 doları ise direnç olarak izliyor. Yayım sırasında XRP 0,98 dolardan işlem görüyor.