World Mobile Blockchain destekli 5G ağını başlatacak

Merkeziyetsiz telekomünikasyon alanında faaliyet gösteren World Mobile, Endonezyalı Protelindo ile yaptığı iş birliğiyle küresel iletişimde yeni bir sayfa açıyor. Şirketin "World Mobile Stratospheric" adını verdiği girişim, stratosferde uçan hidrojen yakıtlı dronelar aracılığıyla dünya çapında milyonlarca kullanıcıya Blockchain tabanlı, hızlı ve ucuz 5G internet hizmeti sunmayı vadediyor.

Blockchain 5G Ağı Stratosferden Drone ile Hizmete Giriyor

Merkeziyetsiz telekomünikasyon projesi World Mobile, stratosferde görev yapacak insansız hava araçları kullanarak küresel ölçekte kablosuz hizmet sunmaya hazırlanıyor. Şirket, Endonezyalı telekom firması Protelindo ile kurduğu ortaklık aracılığıyla geleneksel iletişim altyapılarının bıraktığı boşlukları doldurmayı amaçlayan World Mobile Stratospheric girişimini hayata geçiriyor.

Proje kapsamında, stratosferde 60 bin fit irtifada uçacak hidrojen yakıtlı dronelar kullanılacak. World Mobile Group yetkililerinin açıklamasına göre her bir hava aracı, yönlendirilebilir 450 adet ışın demeti sayesinde 15 bin kilometrekarelik bir alana kablosuz kapsama sağlayacak. Bu hava ağının, uydu tabanlı telekomünikasyon sistemlerinden daha üstün bir performans sergilediği ve toplam 6 milisaniyelik gecikme süresiyle çalıştığı belirtiliyor. Bu teknoloji, hizmetin uzay tabanlı altyapılara kıyasla gigabayt başına 18 kata kadar daha ucuza sunulmasına olanak tanıyor.

Şirket bu hamleyle uydu ve hava tabanlı iletişim platformlarını içeren 98,3 milyar dolarlık gökyüzü tabanlı iletişim pazarından pay almayı hedefliyor. World Mobile hâlihazırda geleneksel telekom altyapısı ile bağımsız ve dağıtık sağlayıcıları birleştiren bir yer tabanlı merkeziyetsiz fiziksel altyapı ağı (DePin) işletiyor. Bu ağ, hizmet verilemeyen bölgelerdeki kapsama alanı sorunlarını çözerek yetersiz hizmet alan topluluklara ulaşmayı sağlıyor.

Yasal düzenlemeler de projenin önündeki bir diğer engeli teşkil ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) gibi sivil havacılık otoritelerinin belirlediği gerekliliklerin karşılanması gerekiyor. Bu süreç, insansız hava araçlarını (İHA) uçurmak için izinlerin alınmasını ve her bir dronun devlet havacılık kurumlarının belirlediği standartlara göre inşa edilmesini kapsıyor.

World Mobile hem merkeziyetsiz kablosuz ağlar hem de uzay tabanlı iletişim platformları alanında çeşitli rakiplerle karşı karşıya. Dağıtık kablosuz düğüm ağı ile AT&T gibi yerleşik telekom şirketleriyle ortaklıkları birleştiren merkeziyetsiz bir protokol olan Helium Mobile bu rakiplerden biridir. Uydular aracılığıyla internet bağlantısı sağlayan Starlink de iletişim altyapısı pazarında rekabet ediyor. Ancak şirket yetkililerine göre iki firma farklı pazar ihtiyaçlarına odaklanıyor. Starlink'in hücresel bağlantının olmadığı uzak bölgelere hizmet götürmek için daha uygun olduğu, World Mobile Stratospheric ağının ise mobil kullanıcı yoğunluğunun daha yüksek olduğu alanlar için tasarlandığı ifade ediliyor.