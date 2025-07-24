WisdomTree USDW ile kripto dünyasına adım atıyor

Küresel varlık yönetim şirketi WisdomTree, ABD'de yakın zamanda onaylanan GENIUS Yasasının ardından dijital dolar altyapısını güçlendirmeye yönelik yeni bir adım atarak stablecoin alanındaki faaliyetlerini genişlettiğini duyurdu. Şirket, bu stratejinin bir parçası olarak, tokenize edilmiş fonlarını tamamlayacak ve yatırımcılara temettü ödemesi yapacak olan USDW isimli stablecoinini piyasaya sürdü.

WisdomTree USDW'yi Duyurdu

ABD merkezli varlık yöneticisi WisdomTree, geçtiğimiz günlerde onaylanan GENIUS Act sonrası stablecoin alanında kapsamlı bir strateji açıkladı. Şirketin yeni stablecoini USDW, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılara yönelik olarak tasarlandı. USDW, WisdomTree Digital Trust Company tarafından ihraç edilerek dijital dolar transferlerinde ve tokenlaştırılmış yatırım ürünlerinde kullanılacak.

USDW stablecoini ile yatırımcılar, uygun varlıklardan elde ettikleri temettüleri yine USDW cinsinden alabilecek veya varsa temettü yeniden yatırım programına katılabilecek. WisdomTree yetkilileri, USDW'nin daha önce kullanılan WUSD stablecoininin yeniden markalanmış hali olduğunu belirtti.

Şu anda Stellar Blockchain üzerinden çalışan USDW'nin ilerleyen dönemde farklı Blockchain ağlarına da yayılması bekleniyor. Şirket, stablecoin stratejisini, müşterilerinin USDC gibi yerleşik stablecoinlerle kolayca giriş ve çıkış yapabilecekleri bir "uyumluluk katmanı" olarak tanımlıyor. Bu yaklaşım, özellikle şirketlerin onchain yatırım, rezerv yönetimi ve hazine işlemleri gibi alanlardaki ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor.

ABD stablecoin ekonomisinin hızlı büyüdüğüne dikkat çekilirken, yeni regülasyonların sektördeki kurumsal ilgiyi artırdığı belirtiliyor. Piyasa raporlarına göre, stablecoinlerin toplam piyasa değeri şu anda 268 milyar dolar seviyesinde. Tether'in USDT ve Circle'ın USDC stablecoinleri, pazarın yüzde 85'ini oluşturuyor. Uzmanlar, sektörün 2030'a kadar 3,7 trilyon dolarlık bir büyüklüğe ulaşabileceğini öngörüyor.

Son dönemde JPMorgan, Bank of America ve Citi gibi büyük finans kuruluşları da dijital dolar projeleri üzerinde çalışmaya başladı. Bank of America CEO'su Brian Moynihan, stablecoinlerin banka ödeme altyapısını modernize etme potansiyeline sahip olduğunu vurguladı.