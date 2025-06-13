WBT coin fiyatı neden yükseldi?

13 Haziran'da 34,3 dolara ulaşarak rekor seviyeye çıkan WBT, gün sonuna doğru 33,67 dolardan işlem gördü. Yaklaşık 4,85 milyar dolarlık piyasa değeriyle en büyük 100 kripto varlık arasında 33. sıraya yerleşti.

Yükselişin temel nedenleri neler?

WBT'deki ani fiyat artışının arkasında birkaç önemli gelişme bulunuyor. Bunlardan ilki, WhiteBIT borsasının DeFi App platformunun yerel token'ı olan HOME'u spot piyasada listelemesi oldu. Ayrıca, HOME-PERP vadeli işlem çiftinin de aktif hâle getirilmesi, borsadaki işlem hacmini artırdı ve WBT'ye olan ilgiyi yükseltti.

Bununla birlikte WhiteBIT, yakın zamanda Avrupa merkezli bir futbol kulübüyle ortaklık kuracağının sinyalini verdi. Henüz detayları açıklanmayan bu iş birliği, toplulukta beklentiyi artırarak alım yönlü baskı oluşturdu.

Zincir üstü veriler de yükselişi doğruluyor

On-chain analiz platformlarından gelen verilere göre, WBT ekosisteminde kullanıcı hareketliliği ciddi şekilde arttı. Günlük aktif adres sayısında yüzde 580 oranında artış yaşandı. Ayrıca, büyük yatırımcıların cüzdanlarına WBT eklemeye başlaması da yükselişin arkasındaki bir başka itici güç olarak öne çıktı. Bu tarz balina hareketleri, genellikle piyasada uzun vadeli güvenin işareti olarak kabul ediliyor.

Teknik görünüm ne söylüyor?

Teknik analizde WBT fiyat grafiği, genişleyen bir yükseliş formasyonu sergiliyor. Bu da hem yukarı yönlü potansiyelin hem de artan volatilitenin işareti olarak değerlendiriliyor. Aroon göstergesi ve MACD verileri de mevcut yükselişin hâlâ desteklendiğini gösteriyor.

Eğer momentum korunursa, fiyatın önce 35 doları test etmesi, ardından 38 dolara kadar yükselmesi mümkün görünüyor. Ancak küresel risk iştahındaki olası bir zayıflama, fiyatın 31 dolar seviyesine doğru gerilemesine neden olabilir.