Wall Street kripto hisselerinde toparlanma bekliyor

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Cantor Fitzgerald, TD Cowen ve Compass Point analistleri, yaklaşık 6,4 milyar dolarlık saldırının sektörün toparlanma ihtimalini ortadan kaldırmadığı görüşünde. Decrypt'in aktardığı müşteri notlarında, Binance'in güvenlik açığı ile Bitcoin'in temel teknolojisi arasında ayrım yapılıyor. Analistler, satışların kriptoyla bağlantılı halka açık şirketlerde alım fırsatı oluşturabileceğini savunuyor.

Bu değerlendirmeler, saldırının piyasaya etkisinin sona erdiğine ilişkin bir tespit içermiyor. Kurumlar, kayıpların sınırlandırılması ve yatırımcı güveninin yeniden oluşması üzerinden farklı senaryoları ele alıyor.

COINBASE, ROBINHOOD VE STRATEGY ÖNE ÇIKTI

Cantor Fitzgerald analisti Ramsey El-Assal, ilk paniğin yatışmasıyla Coinbase, Robinhood ve Strategy hisselerinin toparlanmasını bekliyor. El-Assal, sektörün çalınan varlıkların bir bölümünü hızla dondurabilmesini, zararın yayılmasını sınırlayabilecek gelişmeler arasında değerlendiriyor.

Analist, yaşananları 2022'deki kripto krizinden ayrı tutuyor. Bu yaklaşımda, saldırının büyüklüğünün yanında sektörün olaya verebildiği yanıt da önem taşıyor.

TD Cowen analisti Lance Vitanza ise sorunun Bitcoin'in işleyişinden kaynaklanmadığını, Binance'in kendi güvenlik uygulamalarını ilgilendirdiğini savunuyor. Vitanza, bu nedenle Bitcoin'e ve bilançosunda Bitcoin tutan halka açık şirketlere ilişkin olumlu görüşünü koruyor.

Compass Point analistleri Ed Engel ve Michael Donovan da Binance'in kaybı karşılamaya yetecek likiditeye sahip olduğunu düşünüyor. Ancak müşterilere yapılacak ödemelerin stablecoin arzı üzerinde baskı oluşturabileceğini belirtiyorlar. Analistlere göre güvenlik kaygılarıyla hareket eden kullanıcıların Coinbase veya Hyperliquid gibi rakiplere yönelmesi de mümkün.

MOODY'S SICAK CÜZDAN RİSKİNE DİKKAT ÇEKTİ

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's ise daha temkinli bir değerlendirme yapıyor. Kuruluşun dijital varlıklardan sorumlu yöneticilerinden Cristiano Ventricelli, olayın internete bağlı sıcak cüzdanların taşıdığı siber güvenlik risklerini gösterdiğini belirtiyor.

Ventricelli'ye göre saldırı, varlıkların büyük merkezi aracılarda yoğunlaşmasının doğurduğu riskleri de ortaya koyuyor. Bu yaklaşım, bir borsanın kaybı karşılayabilmesinin yanında olayın diğer piyasa katılımcılarını nasıl etkileyebileceğine de odaklanıyor.

Moody's, daha geniş etkinin anlaşılması için nihai zarar tutarının, etkilenen tarafların ve varlıkların ne kadarının geri kazanılacağının görülmesi gerektiğini vurguluyor. Olayın daha yaygın bir aksaklığa veya güven kaybına dönüşüp dönüşmeyeceği de kuruluşun izlediği başlıklar arasında bulunuyor.