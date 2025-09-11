Wall Street'in kripto ETF lideri Binance ile ortaklık kurdu

Kripto endüstrisi ile geleneksel finans arasındaki köprüler güçlenmeye devam ediyor. Bu ortaklık tokenizasyon teknolojisinin "diğer alanlardan finansal ana akıma" geçişinin önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Franklin Templeton'ın dijital varlıklar başkanı Roger Bayston, hedeflerinin "tokenizasyonu kavramdan uygulamaya geçirmek" olduğunu belirtiyor.

Binance ve Franklin Templeton Menkul Kıymet Tokenizasyonunda İş Birliği Başlattı

Ortaklık kapsamında Franklin Templeton, menkul kıymetlerin uyumlu tokenizasyonunda uzmanlık sunacak. Binance ise küresel ticaret altyapısını ve yatırımcı erişimini sağlayacak.

Sandy Kaul, Franklin Templeton inovasyon başkanı, Blockchain'i "eski sistemlere tehdit değil, onları yeniden hayal etme fırsatı" olarak gördüklerini ı belirtti. Kaul, "Binance ile çalışarak, Benji Technology platformumuz gibi kurumsal düzeydeki çözümleri daha geniş bir yatırımcı kitlesine getirmek ve geleneksel ile merkezi olmayan finansın dünyalarını birleştirmeye yardımcı olmak için tokenizasyonu kullanabiliriz." dedi.

Şirket, Ocak 2024'te Franklin Bitcoin ETF'ini (EZBC) piyasaya sürerek ABD'de spot Bitcoin ETF'inin ilk ihraççılarından biri olarak tanınmakta. Bu deneyim, tokenizasyon projelerinde önemli bir avantaj sağlayacak.

Hedef olarak, rekabetçi getiri üretimi ve uzlaşma verimliliği ile sermaye piyasalarına daha fazla verimlilik, şeffaflık ve erişilebilirlik getirerek yatırımcıların gelişen ihtiyaçlarını karşılamak üzere yenilikçi çözümler sunmak isteniyor.

Bu haftanın başlarında Reuters, ABD borsası Nasdaq'ın Winklevoss kardeşlerin kurduğu kripto borsası Gemini'ye 50 milyon dolar yatırım yaptığını bildirmişti. Bu gelişmeler, tokenizasyon trendinin hızlandığını gösteriyor.