Haberler

Wall Street'in kripto ETF lideri Binance ile ortaklık kurdu

Wall Street'in kripto ETF lideri Binance ile ortaklık kurdu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lider kripto para borsası Binance ile 1,64 trilyon dolarlık varlık yöneten Franklin Templeton, menkul kıymetlerin tokenizasyonu konusunda stratejik ortaklık kurdu. İş birliği, geleneksel finans ile Blockchain teknolojisini birleştirerek yatırımcılara yeni fırsatlar sunacak. Franklin Templeton'ın Bitcoin ETF deneyimi de bu süreçte önemli rol oynayacak.

Kripto endüstrisi ile geleneksel finans arasındaki köprüler güçlenmeye devam ediyor. Bu ortaklık tokenizasyon teknolojisinin "diğer alanlardan finansal ana akıma" geçişinin önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Franklin Templeton'ın dijital varlıklar başkanı Roger Bayston, hedeflerinin "tokenizasyonu kavramdan uygulamaya geçirmek" olduğunu belirtiyor.

Binance ve Franklin Templeton Menkul Kıymet Tokenizasyonunda İş Birliği Başlattı

Ortaklık kapsamında Franklin Templeton, menkul kıymetlerin uyumlu tokenizasyonunda uzmanlık sunacak. Binance ise küresel ticaret altyapısını ve yatırımcı erişimini sağlayacak.

Sandy Kaul, Franklin Templeton inovasyon başkanı, Blockchain'i "eski sistemlere tehdit değil, onları yeniden hayal etme fırsatı" olarak gördüklerini ı belirtti. Kaul, "Binance ile çalışarak, Benji Technology platformumuz gibi kurumsal düzeydeki çözümleri daha geniş bir yatırımcı kitlesine getirmek ve geleneksel ile merkezi olmayan finansın dünyalarını birleştirmeye yardımcı olmak için tokenizasyonu kullanabiliriz." dedi.

Şirket, Ocak 2024'te Franklin Bitcoin ETF'ini (EZBC) piyasaya sürerek ABD'de spot Bitcoin ETF'inin ilk ihraççılarından biri olarak tanınmakta. Bu deneyim, tokenizasyon projelerinde önemli bir avantaj sağlayacak.

Hedef olarak, rekabetçi getiri üretimi ve uzlaşma verimliliği ile sermaye piyasalarına daha fazla verimlilik, şeffaflık ve erişilebilirlik getirerek yatırımcıların gelişen ihtiyaçlarını karşılamak üzere yenilikçi çözümler sunmak isteniyor.

Bu haftanın başlarında Reuters, ABD borsası Nasdaq'ın Winklevoss kardeşlerin kurduğu kripto borsası Gemini'ye 50 milyon dolar yatırım yaptığını bildirmişti. Bu gelişmeler, tokenizasyon trendinin hızlandığını gösteriyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
Faizsiz ev ve araç alımında yeni dönem: Bakan Kurum detayları açıkladı

Faizsiz ev ve araç alımında yeni dönem: Bakan Kurum detayları açıkladı
Ziyaret sonrası ilk açıklama: DEM Partili Bakırhan'dan Özgür Özel'i mest eden sözler

Özgür Özel'in yanında saf tutan DEM'den iktidara mesaj
AK Parti'den Özel'in 'Hayatı durduracak eylemler yaparız' restine yanıt

AK Parti'den Özel'in "Hayatı durduruz" restine sert yanıt

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Pirana dolu akvaryuma canlı yılan attılar, sonuç dehşete düşürdü

Pirana dolu akvaryuma canlı yılan attılar, sonuç dehşete düşürdü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nilperi Şahinkaya intihar mı etti? Paylaşımı endişelendirdi

Ünlü oyuncudan gece yarısı korkutan paylaşım: Affedin yapamıyorum
title