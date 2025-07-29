Wall Street devinden Bitcoin ve altına yatırım çağrısı

Wall Street devinden Bitcoin ve altına yatırım çağrısı
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Bridgewater Associates kurucusu Ray Dalio, yatırımcılara portföylerinde Bitcoin ve altına yüzde 15 tahsis etmelerini önerdi. Milyarder yatırımcı, ABD'nin 12 trilyon dolarlık borç kriziyle karşı karşıya kaldığını ve fiat para sisteminin çöküş sürecinde olduğunu belirtti. Dalio kendisinin de Bitcoin sahibi olduğunu açıklarken değerli para birimlerinin önemini vurguladı.

Yatırım dünyasının devleri Ray Dalio, küresel ekonominin belirsizlik döneminde olduğunu vurguladı. Milyarder yatırımcı, özellikle Batı ülkelerinin karşı karşıya kaldığı 'borç kıyameti' döngüsünün yatırımcıları alternatif varlıklara yönlendirmesi gerektiğini savunuyor.

Dalio Yatırımcıları Bitcoin ve Altına Yönlendirdi

Dalio'nun açıklamaları, mevcut ekonomik koşulları "geri dönüşü olmayan nokta" olarak nitelendirmesi dikkat çekiyor. Bridgewater Associates kurucusu, ABD hükümetinin artan borcuna hizmet etmek için önümüzdeki yıl yaklaşık 12 trilyon dolar Hazine tahvili çıkarması gerekebileceğini savunuyor.

Finans uzmanı, sadece ABD'nin değil tüm Batı ülkelerinin benzer bir "borç kıyameti döngüsü" ile karşı karşıya olduğunu belirtiyor. Dalio bu durumu 1970'ler ve 1930'lardaki ekonomik krizlerle karşılaştırarak, Batı ekonomilerinin "toplu çöküş sürecinde" olacağını öngörüyor.

Wall Street efsanesi, bu kriz zamanlarında Bitcoin ve altın gibi uzun vadeli para birimlerinin "etkili bir çeşitlendirici" olarak hareket edebileceğini vurguluyor. Dalio risk ayarlı portföylerde Bitcoin veya altına yüzde 15 tahsis edilmesini önerirken, kişisel olarak altını Bitcoin'e tercih ettiğini belirtti.

Yatırımcı, Bitcoin hakkında "acı tatlı bir görüşe" sahip olduğunu ifade ederek, kripto para birimi olarak etkinliğini tam olarak değerlendiremediğini söyledi. Dalio ayrıca zincir üstü gizlilik ve kodun uzun ömürlülüğü konusundaki endişelerini dile getirirken, kendisinin de "biraz Bitcoin'e sahip" olduğunu da açıkladı.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
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