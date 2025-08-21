Wall Street devi stablecoin pazarında trilyon dolarlık büyüme bekliyor

Wall Street devi stablecoin pazarında trilyon dolarlık büyüme bekliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yatırım devi Goldman Sachs, stablecoin piyasasının gelecekte trilyonlarca dolara ulaşabileceğini açıkladı. Ödemeler sektörünün büyük fırsat sunduğunu belirten banka, Circle'ın USDC stablecoini 2027'ye kadar 77 milyar dolar büyüyebileceğini öngörüyor. ABD mevzuatı bu büyümede kritik rol oynayacak.

Wall Street devi Goldman Sachs araştırmacıları, yayınladığı kapsamlı raporda stablecoin pazarının büyük potansiyeline dikkat çekti. Rapor, şu anda 271 milyar dolar değerindeki stablecoin piyasasının çoğunlukla kripto ticaret faaliyetleri tarafından yönlendirildiğini vurguluyor.

Goldman Sachs USDC İçin 77 Milyar Dolarlık Artış Hesaplıyor

Goldman Sachs uzmanları ödemeler sektörünün stablecoinler için en büyük genişleme fırsatı sunduğunu belirtti. Uzmanlar, bu fırsatın şu ana kadar büyük ölçüde değerlendirilmediğini bildirdi.

Circle'ın USDC stablecoini için yapılan tahminler özellikle dikkat çekici. Goldman Sachs, USDC'nin 2027 sonuna kadar 77 milyar dolar büyüme kaydedeceğini öngörüyor.

Dünya çapında dolara sabitlenen stablecoinlerin toplam arzı yıl yıl aşamalı olarak büyürken, ABD vatandaşlarına sunulmayan USDT tokenını ihraç eden Tether, bir numaralı ihraççı olarak liderliğini sürdürüyor.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de daha önce ABD doları destekli stablecoin pazarının trilyonlarca dolar seviyesine ulaşacağına inandığını dile getirmişti. Bessent, "2 trilyon doların çok makul bir sayı olduğunu düşünüyorum ve bunun kayda değer şekilde aşılabileceğini görebiliyorum." dedi.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı

Türkiye'den gündem yaratacak İsrail kararı! Tam kısıtlama getirildi
Türk askeri Ukrayna'ya mı gidecek? MSB'den iddialara yanıt

Türk askeri Ukrayna'ya mı gidecek? Bakanlıktan açıklama var
Top hakem heyetinde: İşte milyonlarca memur için 2 yıllık zam tahmini

Top hakem heyetinde: İşte milyonlarca memur için 2 yıllık zam tahmini

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Süper Lig devine büyük şok! Yeni transfer haftalarca forma giyemeyebilir

Süper Lig devine yeni transferinden büyük şok
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Atılan manşetler bomba! Bütün ülke Fenerbahçe-Benfica maçını konuşuyor

Atılan manşetler bomba! Bütün ülke bu maçı konuşuyor
title