Wall Street Bitcoin'i temel yatırım aracı olarak görmeye başladı

Wall Street Bitcoin'i temel yatırım aracı olarak görmeye başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Varlık yönetim devi Bitwise, Bitcoin'in önümüzdeki 10 yıl boyunca yüzde 28 yıllık getiri sağlayarak altın, hisse senedi ve tahvilleri geride bırakacağını açıkladı. Kurumsal talep patlarken spot ETF'ler 146 milyar dolar hacme ulaştı. Şirket hazineleri de 80 milyar dolar Bitcoin biriktirdi.

Kripto para dünyası tarihinde çığır açan bir rapor yayınlandı. Bitwise Asset Management yatırım müdürü Matt Hougan tarafından kaleme alınan analiz, Bitcoin'in geleneksel varlıkları geride bırakacağını öngörüyor. En dikkat çekici nokta ise 2017'den 2024'e kadar hiç kurumsal talep alınmazken sadece 2024'te 12 platform talebinin gelmiş olması.

Bitwise: Bitcoin 10 Yılda Tüm Geleneksel Varlıkları Geçecek

Varlık yöneticisi Bitwise'ın açıkladığı 10 yıllık projeksiyon, Bitcoin'in yıllık yüzde 28 bileşik büyüme oranı sağlayacağını vurguluyor. Rapor, Bitcoin'in fiyat dalgalanmalarının kademeli olarak azalacağını öngörürken büyük varlık sınıflarıyla düşük korelasyon göstereceğini vurguluyor.

Analistin değerlendirmesine göre, spot Bitcoin ETF'lerinin lansmanı ve ulusal hesap platformlarında onaylanması sonrasında, Bitcoin ikincil bir araçtan temel portföy bileşenine dönüştü.

Spot ETF'lerin başarısı çarpıcı boyutlarda gerçekleşti. Ocak 2024'te piyasaya sürülen bu ürünler, Blockchain verilerine göre Bitcoin'in 21 milyon arzının neredeyse yüzde 7'sini biriktirdi.

Kurumsal Bitcoin yatırımları da rekor seviyelere ulaştı. Strategy'nin 629.376 Bitcoin rezerviyle öncülük ettiği halka açık şirketler, toplam 80 milyar doların üzerinde varlık biriktirdi.

Bitwise, önümüzdeki hafta JPMorgan, PIMCO, BlackRock ve Vanguard gibi Wall Street devleriyle detaylı kıyaslamaları içeren tam raporunu yayınlayacak.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
Borsa İstanbul'da tarihi zirve

Borsa İstanbul'da tarihi rekor
Top hakem heyetinde: İşte milyonlarca memur için 2 yıllık zam tahmini

Top hakem heyetinde: İşte milyonlarca memur için 2 yıllık zam tahmini
İstanbul Valiliği duyurdu: SMA stantları kaldırılıyor

Valilik şikayetler sonrası düğmeye bastı! O stantlar kaldırılıyor

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Kerem Aktürkoğlu'na Fenerbahçe'ye transferi soruldu: Tek cümle edip otobüse bindi

Kerem'e Fenerbahçe'ye transferi soruldu: Tek cümle edip otobüse bindi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sevgili adaylarından 'CV' isteyen Derin Talu aradığı kişiyi buldu

Sevgili adaylarından "CV" isteyen Derin Talu aradığı kişiyi buldu
title