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Vitalik Buterin'den Ethereum için kritik uyarı

Vitalik Buterin'den Ethereum için kritik uyarı
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Ethereum kurucusu Vitalik Buterin, kripto para dünyasını sarsan bir açıklama yaptı. Buterin, Proof-of-Stake (PoS) merkezileşmesini Ethereum ağı için "en büyük risklerden biri" olarak nitelendirdi. Planlanan "Scourge" güncellemesi kapsamında bu riski azaltmak için blok oluşturma ve stake sermayesi sağlama konusunda çeşitli yaklaşımlar önerdi.

Vitalik Buterin son blog yazısında, Ethereum (ETH) Blockchain ağının karşı karşıya olduğu ciddi bir tehdidi gündeme getirdi. Proof-of-Stake merkezileşmesi sorunu, Ethereum'un uzun vadeli başarısı için hayati önem taşıyor. Bu risk, Blockchain teknolojisinin temel prensiplerinden biri olan merkeziyetsizliği tehdit ederken, Buterin'in çözüm önerileri sektörde heyecan uyandırdı.

Buterin'den Merkezileşme Endişeleri

Vitalik Buterin, Ethereum'un geleceğini şekillendirecek "Scourge" güncellemesinin detaylarını paylaştı. Buterin'in endişelerinin merkezinde, PoS sisteminin potansiyel merkezileşme riski yer alıyor. Bu durum, Ethereum'un temel değerlerinden biri olan merkeziyetsizliği tehlikeye atıyor.

Buterin, blok oluşturma sürecinde yaşanan sorunları detaylı bir şekilde ele aldı. Şu anda, Ethereum bloklarının yaklaşık yüzde 88'inin içeriğini sadece iki aktörün seçtiğini belirtti. Bu durum, işlemlerin gecikmesine ve potansiyel sansür risklerine yol açabilir.

Çözüm önerileri arasında şifrelenmiş bir işlem havuzu oluşturulması yer alıyor. Bu, blok önerenlerin belirli işlemleri sansürlemesini zorlaştıracak. Ayrıca stake edilen Ethereum miktarının sınırlandırılması ve iki kademeli bir stake sistemi uygulanması gibi fikirler de tartışılıyor.

Ethereum topluluğu, Buterin'in önerilerine yoğun ilgi gösterdi. Birçok geliştirici ve yatırımcı, bu değişikliklerin Ethereum'un geleceği için kritik olduğunu düşünüyor. Ancak bazı kesimler, önerilen çözümlerin uygulanmasının zorluklarına dikkat çekiyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

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