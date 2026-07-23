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USDC'nin tahtı sallanıyor: Kripto yasası Circle'ı vurabilir

USDC'nin tahtı sallanıyor: Kripto yasası Circle'ı vurabilir
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Kripto piyasa yapısı yasasının sektörün tamamına yarayacağı beklenirken Mizuho analistleri Circle'ı istisna olarak gösterdi. Analistlere göre CLARITY Yasası stablecoin alanında kurumsal ölçekte rekabeti artırarak şirketin gelirlerini uzun vadede aşındırabilir.

Dan Dolev liderliğindeki Mizuho analistleri bugün yayımladıkları araştırma notunda, yasanın stablecoinler için kurumsal ölçekli rekabetin kapısını daha da açtığını ve Circle'ın USDC'sini sıradanlaştırdığını yazdı. Analistlere göre yasanın getireceği düzenleyici belirlilik, tokenlerin sıradanlaşması hızlandıkça alana daha fazla rakip çekebilir.

Mizuho daha önce de yeni duyurulan Open USD stablecoinin Circle gelirleri için ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtmişti. Proje, Visa, Mastercard, Stripe, BlackRock ve Coinbase dahil 140'tan fazla finans, teknoloji ve kripto şirketinden oluşan bir konsorsiyum tarafından destekleniyor. Analistler, projenin tanıtılmasının ardından Circle için verdikleri notu düşürmüştü.

İKİ MODEL ARASINDAKİ FARK GELİR PAYLAŞIMINDA

Circle, Coinbase ve Binance gibi ortaklarıyla gelir paylaştıktan sonra USDC rezerv gelirinin yaklaşık yüzde 38'ini elinde tutuyor. Open USD ise rezerv getirisinin neredeyse tamamını dağıtıcılara aktaran ve yalnızca küçük bir yönetim ücreti alan geçişli bir model üzerine kuruluyor.

Mizuho'ya göre USDC'nin en büyük dağıtıcısı konumundaki Coinbase, Open USD'yi desteklediği için Circle ile yapacağı bir sonraki gelir paylaşımı görüşmesinde elini güçlendirebilir. Analistler, iki şirket arasındaki dağıtım anlaşmasının önümüzdeki ay yeniden müzakere edilebileceğini belirtti. Mizuho, Circle için 50 dolarlık fiyat hedefini korudu. Şirketin hisseleri gün içinde yaklaşık yüzde 6 gerileyerek 67 dolar civarında işlem gördü.

YASA SENATO OYLAMASINA YAKLAŞTI

CLARITY Yasası bugün yasalaşmaya bir adım daha yaklaştı. Cumhuriyetçiler metnin son halini paylaştı ve tasarı önümüzdeki hafta Senato genel kurulunda oylanabilir. Etik hükümler etrafındaki bazı sorunlar ise tasarının Senato'dan geçmesi için gereken oyları toplamasını zorlaştırabilir.

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Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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