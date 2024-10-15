Ünlü Youtuber MrBeast kripto para skandalında milyonlarca dolar kazanmış

Youtube'un dev ismi Mrbeast, düşük hacimli kripto tokenları üzerinden milyonlarca dolar kazanç sağlamakla suçlanıyor. SomaXBT isimli analistin ortaya attığı iddialara göre Mrbeast, bu tokenları tanıtarak ve zamanında satarak büyük kârlar elde etti.

MrBeast Kripto Skandalı Patlak Verdi: Milyonlarca Dolarlık Kazanç Sağladı

İnternet fenomeni MrBeast'in kripto para piyasasında tartışmalı işlemlere karıştığı iddia ediliyor. Blockchain analisti SomaXBT'nin X platformunda paylaştığı bilgilere göre ünlü içerik üreticisi, çeşitli altcoin projelerinde yüklü miktarda kâr elde etti.

SomaXBT'nin araştırması, MrBeast'in düşük piyasa değerine sahip IDO tokenlarını kullanarak 10 milyon doların üzerinde gelir sağladığını öne sürüyor. İddialara göre ünlü YouTuber, bu dijital varlıkları tanıtarak değerlerini artırıp, sonrasında elindeki tokenları yüksek fiyattan satarak önemli kazançlar elde etti.

Analistin paylaştığı veriler MrBeast'in SuperFarmDAO projesine 100 bin dolar yatırım yaptığını ve SUPER tokenını kendi popülaritesini kullanarak değerlendirdiğini gösteriyor. Bu süreçte, ünlü fenomenin tokenlarını Ethereum'a çevirip farklı cüzdanlara aktararak 9 milyon doları aşkın kâr elde ettiği iddia ediliyor.

SomaXBT ayrıca MrBeast'in Polychain Monsters, STAK, VPP ve SHOPX gibi başka projelerde de benzer stratejiler izlediğini ve bu tokenların tanıtımını yapıp sonrasında piyasadan çıktığını belirtiyor.

Messari'den veri mühendisi Mike Kremer, bu davranışların hem projelere hem de kripto ekosistemine zarar verdiğini vurguluyor. Kremer, "İçeriden kişiler veya gruplar, abartılı tokenlar oluşturup bunları şişiriyor ve yatırımcıları bu sözde devrim niteliğindeki varlıklara yönlendiriyor" açıklamasında bulundu.

"Pump-and-dump" olarak bilinen bu tür uygulamalar, kripto para sektörünün en ciddi sorunlarından biri olarak görülüyor ve bu eylemlere karışanlar yoğun eleştirilerle karşı karşıya kalıyor.