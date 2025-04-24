İstanbul'da korkutan bir deprem daha

İstanbul'da korkutan bir deprem daha
Bakan Kurum sayı verip uyardı: İstanbul için vakit daralıyor

Bu ifadeyi ilk kez kullandı: İstanbul için vakit daralıyor
Belediyeden skandal 23 Nisan gösterisi! Tepkiler dinmeyince kültür müdürü görevden alındı

Belediyeden skandal 23 Nisan gösterisi! Fatura kültür müdürüne kesildi
Binlerce elektrikli araç, devasa gemiyle Türkiye'ye getirildi

Devasa gemi böyle görüntülendi! Binlerce araç Türkiye'de

Ünlü basketbolcu kripto davasında uzlaşmaya vardı

Ünlü basketbolcu kripto davasında uzlaşmaya vardı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski NBA yıldızı Shaquille O'Neal, iflas eden kripto para borsası FTX'in tanıtımını yaptığı iddiasıyla kendisine açılan davada yatırımcılarla anlaştı. Uzlaşmanın finansal detayları gizli tutulurken, O'Neal'ın daha önce de bir NFT projesiyle bağlantılı başka bir davayı sonuçlandırdığı biliniyor.

Eski NBA efsanesi Shaquille O'Neal, iflas eden kripto para borsası FTX'in çöküşü nedeniyle zarar ettiklerini iddia eden yatırımcılarla bir uzlaşmaya vardı. ABD Florida Güney Bölgesi Bölge Mahkemesi'ne 23 Nisan'da sunulan belgelere göre, anlaşmanın şartları gizli tutuluyor. Bu gelişme, O'Neal'ın FTX'i tanıtarak yatırımcı kayıplarına katkıda bulunduğu iddialarını içeren daha geniş bir davanın parçasıydı.

Ünlülerin FTX İflasıyla Bağlantılı Dava Süreci Devam Ediyor

Mahkeme belgelerine göre, O'Neal ile yatırımcılar arasındaki uzlaşma miktarının gizli kalması ve şartlarının, yatırımcıların resmi olarak ön mahkeme onayı talep etmesinden sonra açıklanması bekleniyor. O'Neal ve diğer pek çok ünlü isim ile sporcu, iflas eden FTX borsasını destekleyerek yatırımcı kayıplarına neden olmakla suçlanıyordu. Bu dava, yatırımcıların FTX içerisindeki kişiler, danışmanlar ve tanıtımcılarından toplamda 21 milyar dolara kadar tazminat talep ettiği daha geniş çaplı bir hukuki sürecin parçası olarak öne çıkıyor. İflas süreçleri üzerinden toplanabilecek 9,2 milyar doların çok üzerinde olan bu talep, davanın finansal boyutunu daha da çarpıcı hale getiriyor.

FTX ile ilgili benzer sorunlarla karşılaşan ünlüler arasında NFL oyun kurucusu Tom Brady, süper model Gisele Bündchen, milyarder yatırımcı Kevin O'Leary, eski NBA oyuncusu Udonis Haslem, David Ortiz ve Naomi Osaka gibi isimler de yer alıyor. Özellikle davanın ilk aşamalarında, FTX yatırımcılarının O'Neal'a yasal belgeleri tebliğ etmekte zorlandıkları biliniyor. Mağdurları temsil eden avukatlar, farklı yöntemlerle O'Neal'a ulaşmaya çalışmış, hatta NBA maçları sırasında bile tebligat girişimleri yapılmıştı.

O'Neal'ın bu uzlaşma haberi, kendisinin kısa süre önce Solana tabanlı Astrals NFT projesine ilişkin bir toplu davayı 11 milyon dolar ödeyerek çözmesinin ardından geldi. O'Neal'a söz konusu davayla ilgili belgeler, Mayıs 2023'te eski adıyla FTX Arena olan Miami'deki Kaseya Center'da bir NBA maçı sırasında teslim edilmişti. Astrals projesinin 10.000 NFT'den oluştuğu, Astralworld adında bir metaverse içerdiği ve Galaxy adlı bir yönetişim tokenına sahip olduğu biliniyor. Ağustos 2024'te Miami'deki bir federal mahkeme hâkimi, O'Neal'ın davada kendisine yöneltilen bazı iddialara karşı savunma yapması gerektiğine hükmetmişti.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title