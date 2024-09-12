Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Kripto Para
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Uniswap için tehlike çanları: DEX piyasasında rekabet artıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kripto para dünyasının önemli oyuncularından Uniswap, merkeziyetsiz borsalar (DEX) arasındaki lider konumunu korumakta zorlanıyor. Uniswap azar payı yüzde 50'den yüzde 36'ya düşerken, yeni gelenler Aerodrome ve Orca, pazar payını artırıyor. DEX piyasası çeşitleniyor ve yenilikçilik dönemi başlıyor. Uniswap, pazar payındaki düşüşe rağmen yenilikçi adımlar atmaya devam ediyor. Ancak, düzenleyici kurumların endişeleri bu girişimlerin önünde engel teşkil ediyor.

Uniswap'ın DEX piyasasındaki liderliği sarsılıyor. Uniswap'ın pazar payı yüzde 50'den yüzde 36'ya düşerken, Aerodrome ve Orca gibi yeni rakipler yükselişlerini sürdürüyor. DEX sektörü büyümeye devam ediyor, rekabet artıyor.

Yeni Rakipler Sahneye Çıkarken Uniswap'in Tahtı Sallanıyor

Kripto para dünyasının önemli oyuncularından Uniswap, merkeziyetsiz borsalar (DEX) arasındaki lider konumunu korumakta zorlanıyor. Geçtiğimiz yılın Ekim ayında yüzde 50'nin üzerinde seyreden pazar payı, artan rekabet ortamında %36'ya geriledi.

Bu düşüşün arkasında, DEX piyasasının çeşitlenme ve yenilikçilik hamleleri yatıyor. Özellikle Base Layer 2 Blockchain ağını kullanan Aerodrome, kısa sürede pazarın yüzde 7'sini ele geçirmeyi başardı. Diğer yandan Orca, yılbaşından bu yana pazar payını yüzde 9'dan yüzde 12'ye yükselterek dikkat çekti.

Kullanıcıların tercihleri, kısa vadeli kazançlar yerine uzun soluklu avantajlar sunan platformlara kayıyor. Bu eğilim, DEX ekosisteminin daha sağlam ve çeşitli bir yapıya bürünmesine ön ayak oluyor.

DEX sektörü, genel anlamda büyüme trendini sürdürüyor. Geçen ay kaydedilen 140 milyar dolarlık aylık işlem hacmi, merkeziyetsiz ticaret çözümlerine olan ilginin arttığını gözler önüne seriyor.

Uniswap, pazar payındaki gerilemeye rağmen yenilikçi adımlar atma çabasında. Yakın zamanda token sahiplerine sunulan ücret paylaşım modeli, bu çabaların bir örneği olarak karşımıza çıkıyor. Bununla birlikte Uniswap için düzenleyici kurumların endişeleri, bu tür girişimlerin önünde engel teşkil ediyor.

Haberler.com / Burak Köse - Kripto Para

Kripto Para

Narin cinayetinde 9 kişi tutuklama talebi! Baba serbest bırakıldı, anne ve ağabey...

Narin cinayetinde 9 tutuklama talebi

 Amca ile yasak ilişkisi konuşuluyordu! İşte Narin'in annesinin o soruya savcılıkta verdiği cevap

Amca ile yasak ilişkisi konuşuluyordu! İşte Narin'in annesinin o soruya cevabı

 Anne bir sır mı saklıyor? İfadesinde çarpıcı detaylar var

Anne'nin sakladığı sır ne? İfadesinde çarpıcı detaylar var
Narin'in üzerinde başka birinin DNA'sı var mı? Adli Tıp Kurumu'ndan beklenen rapor geldi

Narin'in üzerinde başka birinin DNA'sı var mı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
efootball 2025 ne zaman çıkacak, Türkçe Spiker var mı? Nakit para yasak mı? Nakit para kullanım limiti ne? 2 Aralık yükseleni nedir? 2 Aralık yükselen burcu 2 Kasım yükseleni nedir? 2 Kasım yükselen burcu 2 Ekim yükseleni nedir? 2 Ekim yükselen burcu 2 Eylül yükseleni nedir? 2 Eylül yükselen burcu Çanakkale elektrik kesintisi! 12-13 Eylül UEDAŞ elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Neslican Tay kimdir? "Demir Kadın" Neslican Tay ne zaman, neden öldü, hastalığı neydi? Neslican Tay öldü mü, yaşıyor mu? İnci Taneleri bugün var mı, yok mu 12 Eylül Perşembe? Hafsanur Sancaktutan kimdir? Hafsanur Sancaktutan kaç yaşında, nereli? Hafsanur Sancaktutan hayatı ve biyografisi! Siyah Kalp Cihan kimdir? Siyah Kalp Cihan kim oynuyor, Cihan gerçekte kim?
title