Uniswap CEO'su rüşvet iddialarıyla yeniden gündemde

Merkeziyetsiz borsa protokolü Uniswap, kripto para dünyasında yeni bir tartışmanın odağında yer alıyor. Sosyal medyada ortaya atılan, şirketin protokol dağıtımları için yüksek meblağlar talep ettiği iddiaları, CEO Hayden Adams tarafından kesin bir dille yalanlandı. Bu gelişme, DeFi ekosisteminde şeffaflık ve etik standartlar konusundaki endişeleri yeniden gündeme getirdi.

Uniswap Yönetimi Şeffaflık Çağrılarına Yanıt Verdi

Uniswap protokolünün CEO'su Hayden Adams, sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada, şirketin protokol dağıtımları için para talep ettiği iddialarını reddetti. Adams ne Uniswap Labs'in ne de Uniswap Vakfı'nın protokol dağıtımı için ücret talep etmediğini vurguladı.

Adams, açıklamasında protokol dağıtımlarının yönetişim oylamaları aracılığıyla gerçekleştiğini belirtti. Uniswap ara yüzü için yeni bir Blockchain ağı üzerinde dağıtım gereksinimlerinin, her zincir için gereken aktivite ve çabaya bağlı olduğunu açıkladı.

Bu açıklama, X kullanıcısı olan @wagmialexander'ın Uniswap'ın "etkisiz bir Uniswap dağıtımı için 20 milyon dolar talep ettiği" iddiasının ardından ortaya çıktı. Uniswap'ın dağıtım rüşveti aldığı iddiası, Millicent Labs'ın kurucu ortağı Kene Ezeji-Okoye'nin, Uniswap'ın protokol dağıtımları için 10 milyon dolar ve karbon kredisi ticaretine odaklanan ek 10 milyon dolarlık kullanıcı teşviki talep ettiğini öne süren gönderisine yanıt olarak ortaya çıktı.

Uniswap protokolü, Ethereum Blockchain ağı üzerinde ERC20 token ticareti ve likidite sağlamak için geliştirilmiş açık kaynaklı bir protokoldür. Uniswap protokolü ve Uniswap ara yüzü, Uniswap Labs tarafından geliştirildi.

Uniswap, yakın zamanda Amerika Birleşik Devletleri Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) ile yasal bir anlaşmazlık yaşadı. Düzenleyici kurum, 4 Eylül'de Uniswap Labs'ı ABD'li bireysel yatırımcılara yasa dışı olarak kaldıraçlı kripto para ticareti sağlamakla itham etti. Uniswap Labs, CFTC ile anlaşarak 175.000 dolar para cezası ödemeyi ve Emtia Borsası Yasası'nı ihlal etmeyi durdurmayı kabul etti.

Nisan ayında ise ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Uniswap'ın kayıtsız bir menkul kıymetler borsası işlettiğini öne sürdü. Uniswap, yanıtında kendisini "piyasa yapılarını yeniden tasarlayan" bir yazılım şirketi olarak tanımladı ve "menkul kıymet yasalarının makul bir okumasına göre bir borsa veya takas firması olmadığını" belirtti.

CEO, X platformunda yaptığı açıklamada "Evet, SEC'in tüketicileri korumaktan çok opak sistemleri korumakla daha çok ilgileniyor görünmesinden dolayı hayal kırıklığına uğradım. Şirketimizi ve sektörümüzü korumak için bir ABD hükümet kurumu ile mücadele etmek zorunda kalacağız." dedi.

Uniswap, merkeziyetsiz finans protokolleri arasında önemli bir konumda bulunuyor. Verilere göre yaklaşık 4,35 milyar dolar toplam kilitli değere (TVL) sahip olan Uniswap, on ikiden fazla Blockchain ağında token takasını kolaylaştırıyor.

Son gelişmeler, kripto para ve DeFi ekosisteminde şeffaflık, düzenleme ve etik standartlar konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi. Uniswap gibi önde gelen projelerin karşılaştığı zorluklar, sektörün geleceği ve düzenleyici kurumlarla ilişkiler konusunda önemli sorular ortaya çıkarıyor.