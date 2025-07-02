UniCredit BlackRock Bitcoin ETF'sine dayalı ürün geliştiriyor

Geleneksel bankacılık sektörü, kripto para dünyasına olan artan ilgiyi artık görmezden gelemiyor. UniCredit'in BlackRock IBIT fonuna bağlı bu yeni ürünü, Avrupa'da kurumsal yatırımcıların Bitcoin'e güvenli yollardan erişim sağlama talebine çözüm üretiyor. 73 milyar doların üzerinde varlık yöneten IBIT'in başarısı, bu tür hibrit ürünlere olan talebi artırıyor.

İtalyan Bankacılık Devi Bitcoin ETF Sertifikası Çıkarıyor

UniCredit açıklamasına göre yapılandırılmış yatırım sertifikası profesyonel müşterilere özel olarak tasarlanıyor. Ürün vade sonunda yüzde 100 sermaye korumasını garanti altına alacak.

Bu girişim, Avrupa'da dijital varlıklara geleneksel finansal kanallar aracılığıyla yatırım yapmak isteyen müşterilerin talebini yanıtlama girişimi olarak görünüyor. UniCredit'in beş yıllık, dolar cinsinden yatırım sertifikası planlaması, BlackRock'ın IBIT sembolüyle işlem gören Bitcoin ETF'sine dayandırılıyor.

BlackRock'ın spot Bitcoin ETF'si, yatırım sermayesi ile değerlendirildiğinde şimdiye kadarki kripto para birimine bağlı en başarılı finansal ürün konumunda bulunuyor. Verilere göre firmanın IBIT fonu yönetimi altında 73 milyar doların üzerinde kaynak yönetiyor.

Spot Bitcoin ETF'lerinin geçen yılın başında piyasaya sürülmesinden bu yana, geleneksel finans ile dijital varlıkların birleşmesi kademeli olarak hızlanıyor. BlackRock ayrıca mart ayında Avrupa'da spot Bitcoin borsada işlem gören ürünü başlatmıştı. ETP, Euronext Paris ve Xetra'da "IB1T" hisse senedi sembolü altında ve Euronext Amsterdam'da "BTCN" altında işleme açılmıştı.