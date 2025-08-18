Üç büyük şirket Dogecoin ETF lisansı için rekabet ediyor

Güncelleme:
Grayscale, Dogecoin ETF'si için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) başvuru yaparak NYSE Arca'da 'GDOG' sembolüyle işlem görmesini hedefliyor. Rex-Osprey ve Bitwise da benzer başvurularda bulundu. SEC'in kripto ETF'lere yaklaşımındaki değişim, memecoinlerin kurumsal yatırım araçlarına entegrasyonunu hızlandırıyor.

Kripto para dünyasının en tanınan memecoinlerinden Dogecoin (DOGE), kurumsal yatırım dünyasına bir adım daha yaklaştı. Grayscale'in stratejik hamlesi, Dogecoin'in sadece internet kültürünün bir parçası olmaktan çıkıp ciddi bir yatırım aracı olarak görülme potansiyelini gündeme getiriyor.

Memecoin ETF'lerinde Dogecoin İlk Sırayı Alıyor

Kayıt beyanında Grayscale, mevcut Grayscale Dogecoin Trust'ın adını Grayscale Dogecoin Trust ETF olarak değiştirdiğini açıkladı. Şirket, SEC tarafından onaylanması halinde fonun NYSE Arca'da işlem göreceğini belirtti.

Grayscale bu hamleyi gerçekleştirek tek varlık yöneticisi değil. Rex-Osprey ve Bitwise da benzer dosyalamalar aynı türde başvurular yaparak Dogecoin ETF pazarında rekabet başlattı. Bu durum, düzenleyicinin daha dostane bir başkanlık yönetiminin ardından SOL'den XRP'ye kadar çeşitli kripto ETF türlerini değerlendirmesi sırasında gerçekleşiyor.

SEC'in genel olarak kripto konusundaki tutumu yıl boyunca önemli ölçüde değişti. Temmuz ayında kurum, kripto ETF'ler için yetkili katılımcılar tarafından ayni yaratma ve itfaların yapılmasına izin veren emirleri onaylama yönünde oy kullandı. Kurum ayrıca spot Bitcoin ve Ethereum ETF'lerinin listelenmesi ve ticaretine yönelik başvurulara da izin verdi.

Biden yönetimi sırasında SEC, Grayscale tarafından açılan önemli bir mahkeme kararını takiben önce spot Bitcoin ETF'leri ve daha sonra Ethereum ETF'lerini onayladı. Bu düzenleyici çerçeve değişimi, kripto varlıkların geleneksel finans sistemine entegrasyonunu hızlandırıyor.

Piyasa uzmanları, Dogecoin ETF'nin onaylanması halinde memecoinlerin kurumsal yatırım araçlarına dönüşümünde öncü rol oynayabileceğini belirtiyor. Bu gelişme, kripto para çeşitlendirmesinin artmasına katkı sağlayabilir.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
