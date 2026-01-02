Haberler

Türkmenistan, kripto madenciliği ve ticaretini resmi olarak yasallaştırdı

Güncelleme:
Dünyanın en kapalı ülkelerinden biri olan Türkmenistan, dijital varlıkları düzenleyen yeni yasasını yürürlüğe koyarak kripto madenciliği ve ticaretine yasal zemin hazırladı.

Orta Asya ülkesi Türkmenistan, kripto para sektörüne yönelik kapsamlı bir yasal çerçeve oluşturdu. Kısa bir süre önce tam olarak yürürlüğe giren yasa, dijital varlık borsaları ile kripto madencilik şirketlerini merkez bankası denetimine alarak lisans zorunluluğu getiriyor. Düzenleme ayrıca kripto paraların yasal ve ekonomik statüsünü de net bir şekilde tanımlıyor.

DOĞALGAZ ZENGİNİ ÜLKEDEN STRATEJİK ADIM

Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov tarafından Kasım ayı sonunda imzalanan yasa, dünyanın dördüncü büyük doğalgaz rezervlerine sahip ülkenin ekonomik çeşitlendirme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Hükümet yetkilisi, yaptığı açıklamada yasanın yatırım çekmeyi ve ülkenin dijitalleşme çalışmalarını hızlandırmayı hedeflediğini belirtti.

Yeni düzenleme madencilik ve ticarete izin verse de kripto paraların ödeme aracı olarak kullanılmasını yasaklıyor. İnternet erişiminin hükümet tarafından sıkı bir şekilde kontrol edildiği ülkede, bu hamle devlet gözetiminde dijital varlık faaliyetlerine kapı aralıyor.

Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
Haberler.com
