Trump'ın milyar dolarlık kripto kazancı için soruşturma çağrısı

Temsilciler Meclisi'nin CLARITY Act'i kabul etmesinin üzerinden yaklaşık bir yıl geçti ve şimdi sıra Senato'da. Senato Bankacılık ile Tarım komiteleri geçen yıl kendi sürümlerini onaylamıştı ve yasama danışmanları bu metinleri birleştiriyor. Sektör kaynaklarına göre birleşik metin önümüzdeki hafta çıkabilir. Ancak takvim dar. Senato'nun yasayı genel kurula getirmek için temmuzun kalanı ile ağustosun ilk haftası var. Yasa Senato'dan geçse bile ağustos tatiline temmuz sonunda girecek Temsilciler Meclisi'nin de yeniden oylaması gerekecek.

Senato geçen yıl boyunca sorunları çözmeye çalışırken birçok engelle karşılaştı. Bunların başında, varlık saklamayan geliştiricilere para transfer aracısı sayılmayacaklarını netleştiren bir güvenli liman hükmü geliyor. Kripto sektörü bu hükmün yazılım geliştiricilere hukuki kesinlik sağladığını ve inovasyonun yurt dışına kaymasını önlediğini savunuyor. Buna karşılık bazı kolluk grupları ve Katolik liderler, hükmün insan ticaretiyle mücadele önlemlerini zayıflatabileceği ve soruşturmaları zorlaştırabileceği uyarısında bulundu. Hükmün ortak sunucularından Demokrat Senatör Ron Wyden, bu haftaki bir mektupla maddenin korunmasını istedi.

ETİK KISITLAMALARI OLMADAN CLARITY'YE DESTEK YOK

Çözülmemiş bir diğer konu ise etik kısıtlamalarının yasaya eklenip eklenmeyeceğinde düğümleniyor. Bazı yasa koyucular, bu kısıtlamalar olmadan CLARITY'yi desteklemeyeceklerini söyledi. Her iki partiden müzakereciler, başkan, başkan yardımcısı, Kongre üyeleri ve diğer federal yetkililerin görevdeyken dijital varlıklardan nasıl kazanç sağlayabileceğini sınırlayan etik hükümlerini aylardır tartışıyor. Sektör kaynağına göre Demokratların talebiyle yasaya "tüketici yanlısı" 70 sayfalık metin eklendi.

DEMOKRATLAR TRUMP'IN SORUŞTURULMASINI İSTEDİ

Cuma günü aralarında Wyden ve Elizabeth Warren'ın da bulunduğu beş Demokrat senatör, Başkan Donald Trump'ın kripto varlıklarının ulusal güvenlik sonuçlarını soruşturmak için komite oturumları düzenlenmesini istedi. Senatörler, Trump'ın 2025 mali beyanında memecoin'i ve ailesinin World Liberty Financial platformu gibi kripto girişimlerine bağlı yaklaşık 1,4 milyar dolarlık gelir bildirdiğine dikkat çekti. Demokratlar, çağrılarında Birleşik Arap Emirlikleri ya da bilinmeyen üçüncü tarafların Trump'ın kararları üzerindeki olası etkisinin araştırılmasını talep etti ve beyanların, başkanın kazanç sağladığı sektörün lehine yasa çıkarması yönündeki endişeleri artırdığını savundu.

Anlaşmazlıklara rağmen Blockchain Association Baş Politika Sorumlusu Lindsay Fraser, yasa koyucuların önümüzdeki hafta kalan konuları çözmesi gerektiğini belirtti. Fraser, aylarca süren iki partili müzakerelerin güçlü bir zemin oluşturduğunu ve etik hükümleri dahil son konular çözüldüğünde güçlü bir Demokrat desteğe giden yol bulunduğuna inandıklarını söyledi. Cumhuriyetçi Senatör Cynthia Lummis yasanın geçmesi için baskı yaparken Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi French Hill, Trump'ın bağlarının süreci daha karmaşık hale getirdiğini kabul etti. Senato kurallarında bir yasanın ilerlemesi için gereken 60 oy, Cumhuriyetçilerin CLARITY'yi geçirmek için bazı Demokratların desteğine ihtiyaç duyduğu anlamına geliyor.

Demokratların çağrısı, Fed'in 31 Aralık 2030'a kadar merkez bankası dijital parası (CBDC) ihraç etmesini ya da oluşturmasını yasaklayan bir yasanın cumartesi günü yürürlüğe girmesi beklenirken geldi. Trump, CBDC yasağını içeren iki partili konut yasasının imza törenini iptal etti ve yasayı reddetmedi. Bu tercih, tasarının 10 günün ardından otomatik olarak yasalaşmasının önünü açtı.