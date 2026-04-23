Trump'ın Bitcoin madencilik şirketi kapasitesini artırdı

Trump'ın Bitcoin madencilik şirketi kapasitesini artırdı
ABD Başkanı Donald Trump'ın oğulları tarafından kurulan madencilik şirketi American Bitcoin (ABTC), Kanada'nın Alberta eyaletindeki Drumheller tesisinde 11.298 Bitcoin madencisini (ASIC) devreye aldı. Şirketin hisseleri, kapasite artışı ve Bitcoin fiyatındaki yükselişle birlikte yüzde 12'nin üzerinde değer kazandı.

Devreye alınan makinelerle birlikte şirketin toplam ASIC sayısı yaklaşık 89.242'ye ulaştı. Toplam hashrate yaklaşık 3,05 EH/s artışla 28,1 saniyede ekzahash (EH/s) seviyesine geldi. Drumheller tesisi, ortalama 16 joule/terahash verimlilik oranıyla çalışıyor.

"Hashrate'i artırmak, Bitcoin'deki konumumuzu güçlendirmenin yollarından biri." diyen Eric Trump, Drumheller'daki yeni madencilerin şirketin liderlik anlayışını yansıttığını vurguladı. Trump, şirketin hızlı hareket ederek sermayeyi disiplinle tahsis ettiğini ve kurumsal ölçekte verimli biçimde Bitcoin maruziyetini artırarak büyümeyi sürdüreceğini ekledi.

Şirket, geçen ay Bitcoin varlığını 7.000 BTC'ye taşımıştı. Bitcoin'in çarşamba günü yüzde 5'e yakın artışla 79.000 dolar bandına yükselmesiyle bu varlığın piyasa değeri 550 milyon doların üzerini gördü. Şirket açıklamasında, yüksek verimli madencilerin devreye alınmasıyla spot fiyatın altında Bitcoin kazanma hedefine yönelik ilerlemenin sürdüğü belirtildi.

ZORLU BİR DÖNEMDE KAPASİTE ARTIŞI

American Bitcoin, Drumheller makinelerini 2025'in son çeyreğinde 59,5 milyon dolar zarar açıklamasının ardından mart ayında satın almıştı. Şirket, zararın büyük bölümünü Bitcoin fiyatının yaklaşık 60.000 dolara gerilediği dönemde BTC varlığının değerinde oluşan 227,1 milyon dolarlık düşüşe bağladı. Aynı dönemde ise Bitcoin'i spot piyasa fiyatının yüzde 53 altında maliyet düzeyinde ürettiğini açıkladı.

Sektörün genelinde baskılar sürüyor. Nisan 2024'teki yarılanmayla (halving) azalan blok ödülleri, artan enerji maliyetleri ve kripto piyasasındaki değer kayıpları madencilik gelirlerini aşındırıyor. Sektör verilerine göre MARA, CleanSpark, Riot, Cango, Core Scientific ve Bitdeer dahil halka açık Bitcoin madencileri, 2026'nın ilk çeyreğinde toplu olarak yaklaşık 32.000 BTC sattı. Bu rakam, 2025'in tamamında gerçekleştirilen satışların üzerinde ve kamu madencilerinin 2022'nin ikinci çeyreğinde kaydettiği 20.000 BTC'lik önceki rekoru da aşıyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Trump: Orduya Hürmüz'de vur emri verdim

Trump'tan savaşı yeniden başlatacak talimat: Orduya vur emri verdim
Cumhurbaşkanı Erdoğan koltuğunu çocuklara devretti

Cumhurbaşkanı Erdoğan koltuğunu Civan'a devretti
Rıza Pehlevi'ye saldırı! Koşarak kaçtı

Rıza Pehlevi'ye saldırı! Koşarak kaçtı
23 Nisan ruhuna yakışmayan görüntü! CHP'liler çocuklara sırtlarını döndü

23 Nisan ruhuna yakışmadı! CHP'lilerin çocuklara yaptıklarına bakın
Haberler.com
500

Dağ delindi, su 20 metre yüksekten fışkırdı! Gören hayran kalıyor

Dağ delindi, su 20 metre yüksekten fışkırdı! Gören hayran kalıyor
Mayıs ayına günler kala kış geri döndü! Tam 1 metre kar var

Mayıs ayına günler kala kış geri döndü! Tam 1 metre kar var
Gerilim iyice tavan yaptı! Galatasaray ve Fenerbahçe'den karşılıklı olay yaratacak paylaşımlar

Derbiye günler kala ortam alev aldı! ''Hayırdır?'' sorusuna flaş yanıt
Fenerbahçe taraftarını derbi öncesi sevinçten havalara uçuracak gelişme

Fenerbahçelileri derbi öncesi sevinçten havalara uçuran gelişme
Dağ delindi, su 20 metre yüksekten fışkırdı! Gören hayran kalıyor

Dağ delindi, su 20 metre yüksekten fışkırdı! Gören hayran kalıyor
Arda Güler'den sonra Lamine Yamal da sezonu kapattı

Dünya futbolu şokta! Arda Güler'den sonra o da sezonu kapattı
Huzur Partisi İlçe Başkanı Orhan Avcı’nın bıyıkları dünya basınında olay oldu!

Orhan Avcı’nın bıyıkları dünya basınında olay oldu!