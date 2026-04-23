Trump'ın Bitcoin madencilik şirketi kapasitesini artırdı

Devreye alınan makinelerle birlikte şirketin toplam ASIC sayısı yaklaşık 89.242'ye ulaştı. Toplam hashrate yaklaşık 3,05 EH/s artışla 28,1 saniyede ekzahash (EH/s) seviyesine geldi. Drumheller tesisi, ortalama 16 joule/terahash verimlilik oranıyla çalışıyor.

"Hashrate'i artırmak, Bitcoin'deki konumumuzu güçlendirmenin yollarından biri." diyen Eric Trump, Drumheller'daki yeni madencilerin şirketin liderlik anlayışını yansıttığını vurguladı. Trump, şirketin hızlı hareket ederek sermayeyi disiplinle tahsis ettiğini ve kurumsal ölçekte verimli biçimde Bitcoin maruziyetini artırarak büyümeyi sürdüreceğini ekledi.

Şirket, geçen ay Bitcoin varlığını 7.000 BTC'ye taşımıştı. Bitcoin'in çarşamba günü yüzde 5'e yakın artışla 79.000 dolar bandına yükselmesiyle bu varlığın piyasa değeri 550 milyon doların üzerini gördü. Şirket açıklamasında, yüksek verimli madencilerin devreye alınmasıyla spot fiyatın altında Bitcoin kazanma hedefine yönelik ilerlemenin sürdüğü belirtildi.

ZORLU BİR DÖNEMDE KAPASİTE ARTIŞI

American Bitcoin, Drumheller makinelerini 2025'in son çeyreğinde 59,5 milyon dolar zarar açıklamasının ardından mart ayında satın almıştı. Şirket, zararın büyük bölümünü Bitcoin fiyatının yaklaşık 60.000 dolara gerilediği dönemde BTC varlığının değerinde oluşan 227,1 milyon dolarlık düşüşe bağladı. Aynı dönemde ise Bitcoin'i spot piyasa fiyatının yüzde 53 altında maliyet düzeyinde ürettiğini açıkladı.

Sektörün genelinde baskılar sürüyor. Nisan 2024'teki yarılanmayla (halving) azalan blok ödülleri, artan enerji maliyetleri ve kripto piyasasındaki değer kayıpları madencilik gelirlerini aşındırıyor. Sektör verilerine göre MARA, CleanSpark, Riot, Cango, Core Scientific ve Bitdeer dahil halka açık Bitcoin madencileri, 2026'nın ilk çeyreğinde toplu olarak yaklaşık 32.000 BTC sattı. Bu rakam, 2025'in tamamında gerçekleştirilen satışların üzerinde ve kamu madencilerinin 2022'nin ikinci çeyreğinde kaydettiği 20.000 BTC'lik önceki rekoru da aşıyor.