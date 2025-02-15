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Trump yönetimi kripto varlıklar için önemli duyurular yapmaya hazırlanıyor

Trump yönetimi kripto varlıklar için önemli duyurular yapmaya hazırlanıyor
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ABD, David Sacks liderliğinde kripto para düzenlemeleriyle ilgili önemli adımlar atıyor. Trump yönetimi altında, SEC ve CFTC ile iş birliği güçlenirken, kripto alanındaki yeni yasa tasarıları ve düzenlemeler ABD'yi bu alanda lider yapmayı hedefliyor.

ABD'de kripto para ve yapay zeka politikaları hız kazanıyor. Yapay Zeka ve Kripto Para Çarı David Sacks, önemli düzenlemelerin yakında açıklanacağını duyurdu. Bu gelişmeler, SEC, CFTC ve Kongre arasında artan iş birliği ile dijital varlık alanında yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

Kripto Dünyasında Önemli Duyurular Çok Yakında

ABD'nin kripto para sektöründeki önemli isimlerinden David Sacks, kripto para alanında yakın gelecekte önemli düzenlemelerin geleceğini duyurdu. Sacks'in açıklamalarına göre, Trump yönetiminin kurumlar arası çalışma grubu uyum içinde çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle Yürütme Direktörü Bo Hines'ın koordinasyon çabalarının altını çizen Sacks, sosyal medya hesabından yakın zamanda önemli duyuruların yapılacağını belirtti.

Deneyimli muhabir Eleanor Terrett'in 15 Şubat 2025 tarihli haberine göre SEC'in Kripto Görev Gücü, CFTC'nin pilot programı ve federal düzeydeki İki Meclisli Dijital Varlıklar Çalışma Grubu arasında beklenmedik bir iş birliğine gitti. Terrett'in aktardığına göre, bu kurumlar tokenleştirilmiş varlıklar ve stablecoin'lerin teminat kullanımı gibi kritik konuları düzenli olarak ele alıyor.

Çalışma Grubu'nun Yürütme Direktörü Bo Hines, düzenleyici kurumların yetkilileriyle birlikte sektör temsilcileriyle yoğun görüşmeler gerçekleştiriyor. Blockchain Association ve Digital Chamber gibi önde gelen kuruluşlarla yapılan toplantılarda, staking düzenlemeleri ve stablecoin'lerin vadeli işlem piyasalarındaki konumu derinlemesine inceleniyor. Bununla birlikte Kongre'deki İki Meclisli Çalışma Grubu da Senato ve Başkanlık Çalışma Grubu ile eşgüdüm içinde yasal düzenlemeleri şekillendiriyor. Temsilciler Meclisi üyelerinden French Hill ve Bryan Steil, bu çalışmaların mevzuat sürecini hızlandıracağını vurguladı.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

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