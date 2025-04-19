Cumhurbaşkanı Erdoğan 'felaket' olarak nitelendirmişti! Türkiye için alarm zilleri çalıyor

Erdoğan'ın "Felaket" olarak nitelediği tehlike artık kapımızda
İstanbul'da saat 15.00'ten itibaren metro hattında bazı duraklar kapatılacak

İstanbul'da metro hattında bazı duraklar kapatılacak
Eski DHMİ Daire Başkanı Cemil Acar tutuklandı! Kasasından külçe külçe altın çıktı

Tutuklanan daire başkanının kasasından külçe külçe altın çıktı
Dehşet anları kamerada! Karısının gözü önünde adamın ensesine ateş edip gitti

Karısının gözü önünde adamın ensesine ateş edip gitti

Trump ve Powell gerilimi kripto para piyasalarını etkileyebilir

Trump ve Powell gerilimi kripto para piyasalarını etkileyebilir
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Senatörü Elizabeth Warren, Başkan Donald Trump'ın Fed Başkanı Jerome Powell'ı görevden alma girişiminin ABD sermaye piyasalarında güven kaybına ve finansal bir çöküşe yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu. Warren, Trump'ın yasal yetkisinin bulunmadığını belirtirken Fed'in bağımsızlığının ABD ekonomisinin istikrarı için kritik önem taşıdığını vurguladı.

Trump yönetiminin faiz oranlarını düşürme konusundaki ısrarı ve Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası ( Fed ) başkanı Powell'a yönelik eleştirileri, finansal piyasalarda endişeye neden oluyor. Senatör Rick Scott da Trump'ın çağrılarına destek vererek Fed'de "temizlik" yapılması gerektiğini savundu. Düşük faiz oranları kripto para birimleri dahil riskli varlıklar için olumlu bir katalizör görevi görebilir ve mevcut piyasa düşüşünü tersine çevirebilir.

Powell'ın Görevden Alınması Piyasaları Çökertebilir

ABD Senatörü Elizabeth Warren, Fed'in siyasi müdahalelerden uzak durmasının önemini vurguladı. Massachusetts Senatörü, Başkan'ın Powell'ı görevden alma konusunda yasal yetkisi olmadığını açıkladı. Warren, böyle bir hamlenin ABD'nin finansal altyapısını zayıflatacağını ekledi.

Warren, "Eğer Başkan Powell, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı tarafından kovulabilirse, bu piyasaları çökertecektir." dedi. Bu durumun ABD'yi "iki kuruşluk diktatörlükten" farksız kılacağını belirtti.

Başkan Trump, Powell'ın faiz oranlarını düşürme konusundaki çekingenliğini gerekçe göstererek defalarca görevden alınmasını istedi. Düşük faiz oranları genellikle kripto para birimleri dahil riskli varlıkların fiyatları için olumlu bir etken olarak görülüyor.

Trump, 17 Nisan'da Truth Social'da yayınladığı gönderide Powell'ı faiz oranlarını düşürmemesi nedeniyle eleştirdi. Bu açıklama, Trump'ın tehditlerine yönelik spekülasyonları alevlendirdi.

Piyasa analisti Anthony Pompliano, Trump'ın daha düşük faiz oranları elde etmek amacıyla kasıtlı olarak finansal piyasaları çökerteceğini tahmin etti. 10 yıllık ABD Hazine Bonosu getirisi son dönemde yüzde 4,3'e yükseldi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title