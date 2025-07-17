Trump stablecoin yasası için Kongre desteği sağladı

Trump stablecoin yasası için Kongre desteği sağladı
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ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te 11 Kongre üyesiyle görüştükten sonra stablecoin düzenlemesi GENIUS Yasası'nın geçeceğini açıkladı. Yasa tasarısı daha önce Senato'dan geçmiş ancak Temsilciler Meclisi'nde engellenmişti. Trump, üyelerin yarın sabah yasa tasarısını destekleyeceğini teyit etti. Bu gelişme ABD doları destekli stablecoinlerin küresel hakimiyeti için kritik adım olacak.

Bu hafta kripto para düzenlemeleri konusunda kritik gelişmeler yaşanırken, ABD'de kripto para mevzuatı için belirleyici günler geçiriliyor. Trump'ın sosyal medya paylaşımının ardından Temsilciler Meclisi Çoğunluk Lideri Steve Scalise, GENIUS Yasası ile birlikte CLARITY Yasası ve Anti-CBDC Yasası için yeni oylama programı duyurdu.

Başkan Trump GENIUS Yasası Oylamasını Garantiledi

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social mecrasında yaptığı açıklamada GENIUS Yasası'nın onaylanmasını garanti altına aldığını belirtti. Trump, "Oval Ofis'te GENIUS Yasası'nı geçirmek için gerekli 12 Kongre üyesinden 11'i ile birlikteyim ve kısa bir tartışma sonrasında, hepsi yarın sabah Kural lehine oy vermeyi kabul ettiler" ifadesini kullandı.

Başkan ayrıca Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson ile de konuştuğunu belirtti. Johnson'ın mevzuat için oylamayı "mümkün olan en kısa sürede" yapacağını bildirildi. Bu gelişme, daha önce 196'ya 223 oyla reddedilen üç yasa tasarısı için fırsat yaratıyor.

GENIUS Yasası, stablecoinlerin ABD doları ve benzer şekilde likit varlıklarla tamamen desteklenmesini gerektiriyor. Yasa tasarısı, piyasa kapitalizasyonu 50 milyar doları aşan ihraççılar için yıllık denetim zorunluluğu getiriyor ve yabancı ihraç için kurallar oluşturuyor.

Trump, ABD doları destekli stablecoinlerin küresel hakimiyetini güçlendirmede merkezi olacağını ilan ederek yasa tasarısına güçlü destek verdi. Başkan daha önce yasa tasarısının Ağustos öncesi masasına gelmesini beklediğini söylemişti. Bu hafta "Kripto Haftası" olarak adlandırılan dönem, dijital varlık mevzuatı için kritik bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Temsilciler Meclisi Çoğunluk Lideri Steve Scalise, Trump'ın sosyal medya paylaşımının hemen ardından GENIUS Yasası, CLARITY Yasası ve Anti-CBDC Yasası için yeni usul oylama programı yayınladı. Oylamanın Türkiye saati Perşembe 20:20'de yapılması bekleniyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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