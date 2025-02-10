Trump politikaları Bitcoin fiyatını olumsuz etkiliyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın alüminyum ve çelik ürünlerine yönelik açıkladığı %25 gümrük vergisi, global ticaret savaşlarında yeni bir hamle olarak piyasalarda sarsıntı yarattı. Kripto para piyasaları bu duyurunun ardından kısa süreli bir düşüş yaşasa da, Bitcoin ve Ether gibi önemli para birimleri hızla toparlanma sinyalleri verdi. Bu kararın uluslararası ticaret ve yatırımcılar üzerindeki etkileri merak konusu.

Gümrük Vergileri Global Piyasalarda Yankılandı

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı yeni gümrük tarifeleri, kripto para piyasalarında kısa süreli dalgalanmalara yol açtı. Konu hakkında ismini açıklamak istemeyen kaynaklara göre, Trump yönetimi ABD'ye ithal edilen tüm çelik ve alüminyum ürünlerine yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulama kararı aldı.

Trump, konuyla ilgili açıklamasında, "Eğer onlar bizden yüzde 130 vergi alıyorsa ve biz onlardan hiçbir şey almıyorsak, bu durum böyle devam etmeyecek." ifadelerini kullandı. Başkan, ABD ürünlerine ithalat vergisi uygulayan ülkelere karşı misilleme yapılacağının altını çizdi.

Yeni tarife kararlarının açıklanmasının ardından kripto para piyasasında yaşanan dalgalanma uzun sürmedi. Piyasa verilerine göre Bitcoin, kısa süreliğine 94.000 dolara kadar gerilese de toparlanarak 97.000 doların üzerine yükseldi. Benzer şekilde Ether de 2.537 dolardan yaşadığı düşüşün ardından 2.645 dolar seviyesine ulaştı.

Kripto para piyasalarının toplam değeri, kısa süre içinde 3,15 trilyon dolardan 3,10 trilyon dolara geriledi, ancak ardından 3,13 trilyon dolara yükselerek kayıplarının bir kısmını telafi etti.

Piyasa duyarlılığını ölçen Crypto Fear & Greed Index, geçen hafta boyunca düşük seyretti ve 100 üzerinden ortalama 44 puanda kaldı. Endeksin son güncellemesinde 46'dan 43'e düşmesi, piyasadaki tedirgin havanın devam ettiğini gösteriyor.

Trump yönetimi ayrıca süper iletkenler, petrol, gaz, çelik ve bakır gibi çeşitli ürünlere de yeni gümrük vergileri getirmeyi planlıyor. 1 Şubat'ta Kanada ve Meksika'ya yüzde 25, Çin'e ise yüzde 10 oranında uygulanan gümrük vergileri, hem hisse senedi hem de kripto piyasalarında sert düşüşlere neden olmuştu.

Bybit'in kurucu ortağı ve CEO'su Ben Zhou, piyasadaki tasfiye miktarının 8 ile 10 milyar dolar arasında olabileceğini öngörüyor.