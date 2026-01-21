Haberler

Trump Media, ödül tokenı için tarih verdi

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump ile yakın ilişkileri bulunan fintech şirketi Trump Media, daha önce duyurduğu token girişimi için hak sahipliği tarihini açıkladı.

Nasdaq'ta DJT koduyla işlem gören Trump Media, yaptığı açıklamada 2 Şubat'ı token dağıtımı için resmi kayıt tarihi olarak belirlediğini duyurdu. Şirket, bu tarih itibarıyla en az bir tam DJT hissesine sahip olan yatırımcıların token ve ilgili teşviklerden yararlanmaya hak kazanacağını belirtti. Trump Media, Aralık ayı sonlarında Crypto.com ile ortaklaşa Blockchain tabanlı bir token dağıtımı yapacağını açıklamıştı.

CRYPTO.COM TOKENLARI BASACAK

Yapılan duyuru, token hakkında yeni detaylar içermiyor. Şirket daha önce bu girişimi "hissedarları ödüllendirmeye yönelik türünün ilk örneği bir token dağıtımı" olarak tanımlamıştı. Token, Truth Social sosyal medya platformu, Truth+ yayın hizmeti ve son dönemde çeşitli kripto girişimleri başlatan Truth.Fi fintech platformunun operatörü olan şirkette hisse temsil etmeyecek. Şirketin önceki açıklamalarına göre token, Trump Media ürünlerinde avantajlar veya indirimler sunabilecek ancak transfer edilemeyecek ya da nakit karşılığı takas edilemeyecek.

Crypto.com, dijital tokenları basacak ve dağıtıma kadar saklayacak. Daha önceki açıklamalara göre token, Crypto.com'un Cronos Blockchaini üzerinde ihraç edilebilir. Trump Media CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı Devin Nunes, "Hissedarlarımıza fayda sağlamak ve şeffaflığı artırmak için Crypto.com'un Blockchain teknolojisinden SEC rehberliği doğrultusunda yararlanmayı dört gözle bekliyoruz. Bu sayede kayıt tarihi itibarıyla gerçek intifa hakkı sahipliğinin net bir resmini elde edeceğiz." dedi.

Burak KÖSE
