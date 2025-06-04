Trump Media Bitcoin ETF başvurunda bulundu

Trump Media Bitcoin ETF başvurunda bulundu
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Truth Social Bitcoin ETF için NYSE Arca'ya 19b-4 başvurusu yapıldı. Trump Media'nın kripto para sektöründeki agresif genişlemesi hızla devam ederken başkanlık bağlantısı bu ETF'yi rakiplerinden ayırıyor. Şirket önceden 2,5 milyar dolarlık Bitcoin hazinesi kurmuş ve 250 milyon dolarlık kripto yatırım yetkisi almıştı. Bu adım kripto dünyasında yeni bir dönemin işaretçisi olabilir.

New York Menkul Kıymetler Borsası'nın bir bölümü olan NYSE Arca, Truth Social Bitcoin ETF için kritik bir başvuru sundu. Bu ETF'nin Bitcoin fiyat performansını takip etmesi planlanıyor. Başvuru süreci, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'ndan (SEC) potansiyel onay alma yolunda önemli bir adım olarak görülüyor.

Trump Media'nın Bitcoin ETF Hamlesi Kripto Para Piyasalarını Karıştırdı

Düzenleyici başvuru, Truth Social Bitcoin ETF'nin Bitcoin fiyatlarını genel olarak yansıtmayı hedeflediğini belirtiyor. Fonun bu performansı, giderler ve yükümlülükler ödenmeden önce yansıtması amaçlanıyor.

Başvuru belgesine göre yatırım aracının ana ortağı Yorkville America Digital olarak belirlendi. Saklayıcı görevi ise Foris DAX Trust Company tarafına bırakıldı. Arkasındaki şirket daha önce yapılan basın açıklamasında "Amerika öncelikli varlık yönetimi firması" olarak tanımlanmıştı.

Nasdaq'da işlem gören Trump Media and Technology Group, Truth Social ve Truth.Fi platformlarının operatörü konumunda bulunuyor. Truth.Fi Ocak ayında kuruldu ve şirketin 700 milyon doların üzerindeki nakit rezervlerinin 250 milyon dolara kadarını geleneksel yatırım araçları, SMA'lar, ETF'ler, Bitcoin ve benzer kripto para birimlerine yatırım yapmak için onay aldı.

Daha yakın zamanlarda Trump Media, 2,5 milyar dolarlık bir arzla kurumsal Bitcoin hazinesi kurdu. Solana'dan XRP'ye ve DOGE'ye kadar varlıklar için birden fazla firma spot kripto ETF'leri için yarışıyor. Ancak Salı günkü başvuru, başkanla olan bağlantıları nedeniyle benzersiz konumda duruyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
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